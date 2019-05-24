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Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и другие на итальянском музыкальном вечере в Московской консерватории

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Канделаки

Фото: Пресс-служба
Дом BVLGARI элегантно отметил начало проекта «Резиденции BVLGARI в Москве», устроив итальянский музыкальный вечер. В Рахманиновском зале Московской консерватории возник цветущий сад, в котором оперная дива Хибла Герзмава исполнила арии Доницетти, Пуччини, Беллини в оригинальной обработке вместе с джазовой группой Якова Окуня.

Среди гостей светского события были супруга посла Италии госпожа Терраччано, советник по культуре итальянского посольства господин Вальтер Феррара с супругой, Его Высочество Великий князь Георгий Михайлович Романов, Ксения Раппопорт, Тина Канделаки, Константин и Алина Крюковы, Ясмина Муратович, Снежана Георгиева, Оксана Бондаренко, Юлия Карасева, Тимур Гугуберидзе, Виктория и Антон Борисевич, Виктория и Зиад Манасир, Мадина Гогова и Марианна Губер-Гогова, Ксения Соловьева, Дарья Веледева, Екатерина Мухина и другие известные персоны.

Фото: Пресс-служба

Приветствуя собравшееся изысканное общество, инвестор проекта Алексей Богачев сказал: «В этих стенах итальянская музыка - не редкость. Однако сегодня звучать она будет по особенному случаю. Случай этот – запуск проекта частных Резиденций BVLGARI в Москве. Задумывая его, мы хотели создать исключительное по качеству, красоте и элегантности пространство с высоким уровнем сервиса, которого еще не было в Москве».

Фото: Пресс-служба

Гостей приветствовал операционный директор BVLGARI HOTELS & RESORTS Аттилио Марро. Легендарная фигура в гостиничном бизнесе, Аттилио более десяти лет бессменно возглавлял первый отель BVLGARI в Милане и сегодня управляет всей командой динамичной сети роскошных владений Bvlgari. – от Милана и Лондона до Шанхая и Бали. Аттилио сказал несколько слов о комплексе, который в скором времени появится за историческим фасадом дома графа Разумовского 18 века на Большой Никитской улице: «После недавней нашумевшей выставки «Великолепие римских драгоценностей» в Кремле дом BVLGARI готовится окружить вас великолепием римского гостеприимства. Сегодня, как видите, здесь уже чудесным образом расцвел итальянский сад».

У собравшихся была приятная возможность пообщаться с Патрисией Виель из знаменитого архитектурного бюро Antonio Citterio – Patricia Viel , разрабатывающего архитектуру и дизайн всех владений BVLGARI по миру. Проект около Консерватории включает в себя отель и частные резиденции BVLGARI - 11 апартаментов и 3 таунхауса. Роскошный пентхаус с видом на Кремль станет жемчужиной этого комплекса, который будет готов в 2021 году. Пока же гости смогли рассмотреть его в деталях на искусно созданном макете и ощутить магию гостеприимства BVLGARI, посмотрев мини-фильм, специально снятый для сегодняшней премьеры.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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