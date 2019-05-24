Тина Канделаки, Ксения Раппопорт и другие на итальянском музыкальном вечере в Московской консерватории

У собравшихся была приятная возможность пообщаться с Патрисией Виель из знаменитого архитектурного бюро Antonio Citterio – Patricia Viel , разрабатывающего архитектуру и дизайн всех владений BVLGARI по миру. Проект около Консерватории включает в себя отель и частные резиденции BVLGARI - 11 апартаментов и 3 таунхауса. Роскошный пентхаус с видом на Кремль станет жемчужиной этого комплекса, который будет готов в 2021 году. Пока же гости смогли рассмотреть его в деталях на искусно созданном макете и ощутить магию гостеприимства BVLGARI, посмотрев мини-фильм, специально снятый для сегодняшней премьеры.