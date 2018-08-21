Тина Канделаки: «Испанские мужчины ходят на футбол со своими женщинами»

Тина Канделаки стала первым из россиян официальным представителем Ла Лиги — Чемпионата Испании по футболу. Телеведущая познакомилась с «кухней» этого спортивного мероприятия, о чем с удовольствием поделилась с поклонниками футбола. Например, Канделаки впечатлена популярностью этой игры среди испанок — «В Испании мужчины не стесняются брать своих женщин на футбол. Как результат – крепкие семьи и много детей. Отличный пример для подражания!».

Организация Ла Лиги, по мнению медиапродюсера, подтверждает простой тезис — любому, даже самому зрелищному и народному спорту нужна популяризация, мощный спортивный маркетинг и свои звезды. «Результат российской сборной на Чемпионате Мира показал, что в России есть свои звездные игроки. Но для скоро получения эффекта на уровне всей страны нужно поставить цель заниматься спортивным маркетингом на федеральном уровне регулярно, а не только в канун глобальных спортивных мероприятий», — подчеркивает Тина.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» посетила тренировочную базу испанской «Валенсии», в которой играет Денис Черышев, прославивший российскую сборную на минувшем мундиале, пообщалась с диетологами о питании испанских футболистов, а также встретилась с лучшей российской футболисткой — 23-летней Надеждой Карповой.