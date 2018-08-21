logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тина Канделаки: «Испанские мужчины ходят на футбол со своими женщинами»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Тина Канделаки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Медиапродюсер поделилась итогами поездки на Чемпионат Испании по футболу.

Тина Канделаки стала первым из россиян официальным представителем Ла Лиги — Чемпионата Испании по футболу. Телеведущая познакомилась с «кухней» этого спортивного мероприятия, о чем с удовольствием поделилась с поклонниками футбола. Например, Канделаки впечатлена популярностью этой игры среди испанок — «В Испании мужчины не стесняются брать своих женщин на футбол. Как результат – крепкие семьи и много детей. Отличный пример для подражания!».

Организация Ла Лиги, по мнению медиапродюсера, подтверждает простой тезис — любому, даже самому зрелищному и народному спорту нужна популяризация, мощный спортивный маркетинг и свои звезды. «Результат российской сборной на Чемпионате Мира показал, что в России есть свои звездные игроки. Но для скоро получения эффекта на уровне всей страны нужно поставить цель заниматься спортивным маркетингом на федеральном уровне регулярно, а не только в канун глобальных спортивных мероприятий», — подчеркивает Тина.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» посетила тренировочную базу испанской «Валенсии», в которой играет Денис Черышев, прославивший российскую сборную на минувшем мундиале, пообщалась с диетологами о питании испанских футболистов, а также встретилась с лучшей российской футболисткой — 23-летней Надеждой Карповой.

Надежда Карпова, Тина Канделаки, Денис Черышев

Будучи представителем чемпионата Испании от России, Тина Канделаки торжественно открыла Ла Лигу — передала официальный мяч турнира звезде испанского футбола Маркосу Сенне перед началом матча между командами «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

За время своего визита медиапродюсер посетила Вильярреал, Валенсию и Мадрид.

Фото: пресс-служба

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Из скромной брюнетки в роковую блондинку: многодетная мама Глафира Тарханова удивила фанатов новым образом
Юлия Высоцкая резко высказалась о современных стандартах красоты и возрасте
Земфира впервые откровенно рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь
Алла Пугачева затмила всех гостей на вечеринке Юлии Проскуряковой в Юрмале
8 беспечных фраз, которые выдадут в вас провинциалку