Тимур Бекмамбетов остается дома: власти столицы передумали отбирать у режиссера элитную недвижимость

60-летний российский режиссер Тимур Бекмамбетов приобрел апартаменты в центре Москвы стоимостью около 88 млн рублей и решил сделать новый ремонт. Из-за перепланировки, которую затеял сценарист, дом 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке начал в буквальном смысле обрушатся, а по стенам пошли трещины, сообщает Telegram-канал Mash.

В связи с этим, в конце 2020 года к Бекмамбетову нагрянула комиссия.