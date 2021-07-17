Тимур Бекмамбетов остается дома: власти столицы передумали отбирать у режиссера элитную недвижимость
60-летний российский режиссер Тимур Бекмамбетов приобрел апартаменты в центре Москвы стоимостью около 88 млн рублей и решил сделать новый ремонт. Из-за перепланировки, которую затеял сценарист, дом 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке начал в буквальном смысле обрушатся, а по стенам пошли трещины, сообщает Telegram-канал Mash.
В связи с этим, в конце 2020 года к Бекмамбетову нагрянула комиссия.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
Власти обязали режиссера прекратить ремонт и вернуть зданию первоначальный вид. Тимур к тому времени успел снести несущие перегородки и вскрыть полы.
Спустя несколько месяцев стало известно, что строительные работы в квартире знаменитого режиссера не прекращаются, тогда комиссия решила пойти на крайние меры — изъять недвижимость в судебном порядке.
Но, как стало известно, в итоге стороны смогли заключить мировое соглашение, и Бекмамебетов, опасаясь остаться без жилья, пошел на уступки властей — обязался вернуть зданию прежний вид и прекратить перепланировку.
Фото и видео: Picture-alliance
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