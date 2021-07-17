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Тимур Бекмамбетов остается дома: власти столицы передумали отбирать у режиссера элитную недвижимость

Создатель «Ночного дозора» решил сделать ремонт в своей новой квартире, но это не понравилось мэрии города.
Тимур Бекмамбетов

60-летний российский режиссер Тимур Бекмамбетов приобрел апартаменты в центре Москвы стоимостью около 88 млн рублей и решил сделать новый ремонт. Из-за перепланировки, которую затеял сценарист, дом 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке начал в буквальном смысле обрушатся, а по стенам пошли трещины, сообщает Telegram-канал Mash.

В связи с этим, в конце 2020 года к Бекмамбетову нагрянула комиссия.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Режиссер Тимур Бекмамбетов

Фото: Picture-alliance

Власти обязали режиссера прекратить ремонт и вернуть зданию первоначальный вид. Тимур к тому времени успел снести несущие перегородки и вскрыть полы.

Тимур Бекмамбетов на премьере фильма «Елки»

Спустя несколько месяцев стало известно, что строительные работы в квартире знаменитого режиссера не прекращаются, тогда комиссия решила пойти на крайние меры — изъять недвижимость в судебном порядке.

Но, как стало известно, в итоге стороны смогли заключить мировое соглашение, и Бекмамебетов, опасаясь остаться без жилья, пошел на уступки властей — обязался вернуть зданию прежний вид и прекратить перепланировку.

Фото и видео: Picture-alliance

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