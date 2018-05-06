Тимур Батрутдинов развлекся в отеле с полуголыми моделями

Пользователи Сети уверены, что Тимур Батрутдинов мог сыграть главную мужскую роль в «50 оттенках серого», если бы этот фильм снимали в России. На такие мысли их натолкнул провокационный видеоролик, снятый в стиле популярной трилогии, несколько часов назад опубликованный в Instagram шоумена. «18+ Небольшой творческо-эротический эксперимент совместно с Татьяной Ивановой. Я наконец пришёл к ней при дневном свете на фотосессию. Самые скромные фото с той сессии вы ещё увидите в моей ленте, возможно😇 Снимали в просторном номере отеля на берегу Москва-реки. Когда фотосессия закончилась, Татьяна вдруг говорит: «У нас есть ещё немного времени - давайте похулиганим?» Мы вышли в коридор отеля и начали эротично перемещаться под Танины режиссерские указания. Я был в костюме, а прекрасные девушки были в лучшем из женских нарядов демонстрирующих всю красоту женского тела, т.е. обнажённые практически. Мы успели поперемещаться так в течении 10 минут, как вдруг на нас выскочил разъярённый смотритель за камерами наблюдения и со словами: «Вы что себе позволяете?!», прервал наш ню арт-полёт. В итоге, Татьяна смогла собрать из 10 минут наших перемещений стильную историю. Интересно, как вы её поняли?» — поделился историей появления видео Тимур. Сам шоумен предположил, что подобная концепция подошла бы для рекламного ролика всемирно известного парфюмерного бренда.