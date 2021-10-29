Тимур Батрутдинов признался в чувствах жене своего друга: «Ляйсан самая лучшая»

Батрутдинов отметил, что мечтает построить семью, но до сих пор не встретил свою избранницу. А отношения Павла и Ляйсан являются для него идеальным примером.

«Вы друзья в первую очередь. Вы плывете в одной лодке. Одно весло у тебя, другое — у него. Когда ты устала, он оба весла берет, потом вы пересаживаетесь. В общем, ваша лодка — слаженный механизм. Вы понимаете друг друга с полуслова, не подставите, знаете к чему идете. Ваша цель — счастье», — рассуждает Тимур.

Напомним, что Тимур Батрутдинов пытался найти свое счастье в рамках шоу «Холостяк», героем которого он был. Но отношения с победительницей программы Дарьей Кананухой у него не сложились.