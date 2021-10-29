passion.ru
1 мин.

Тимур Батрутдинов признался в чувствах жене своего друга: «Ляйсан самая лучшая»

44-летний резидент Comedy Club и завидный холостяк Тимур Батрутдинов рассказал, о какой женщине он мечтает. Оказалось, что все качества будущей жены юмориста сочетаются в супруге его друга Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Артист расстроен, что не может встретить свой идеал, а сама гимнастка уже занята.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ляйсан Утяшева

Фото: @liasanutiasheva/Instagram

«Ляйсан самая лучшая, мне бы такую жену, но уже увели. Ну и ладно, я рад за друга», — признался Тимур на шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Ляйсан Утяшева и Тимур Батрутдинов в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан»

Батрутдинов отметил, что мечтает построить семью, но до сих пор не встретил свою избранницу. А отношения Павла и Ляйсан являются для него идеальным примером.

«Вы друзья в первую очередь. Вы плывете в одной лодке. Одно весло у тебя, другое — у него. Когда ты устала, он оба весла берет, потом вы пересаживаетесь. В общем, ваша лодка — слаженный механизм. Вы понимаете друг друга с полуслова, не подставите, знаете к чему идете. Ваша цель — счастье», — рассуждает Тимур.

Напомним, что Тимур Батрутдинов пытался найти свое счастье в рамках шоу «Холостяк», героем которого он был. Но отношения с победительницей программы Дарьей Кананухой у него не сложились.

Фото и видео: Instagram