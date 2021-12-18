Тимур Батрутдинов доставлен в больницу с коронавирусом

Как сообщаете Telegram-канал Mash, Батрутдинов почувствовал себя плохо 9 декабря. С жалобами на кашель и слабость юморист обратился к врачам. Медики приняли решение поместить Тимура в больницу, так как ему становилось хуже.

После проведенного КТ выяснилось, что легкие артиста поражены на 25-50%. На данный момент состояние юмориста оценивается как среднетяжелое.

Тимур Батрутдинов известен российским зрителям по шоу Comedy Club, в котором он участвует в дуэте с Гариком Харламовым с 2005 года. Помимо этого, юморист принимал участие в известных программах: «Ледниковый период», «Цирк со звездами», «Танцы со звездами». А также был главным героем шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ в 2015 году.