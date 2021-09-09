Тимоти Шаламе в качестве ведущего и нарушенные традиции: каким будет Met Gala 2021
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com
Уже известны звездные ведущие, которые проведут долгожданное мероприятие в этом году, — ими станут популярный актер Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш, Аманда Горман и Наоми Осака. А почетными председателями в этом году станут Том Форд, Адам Моссери и Анна Винтур.
Официальный дресс-код мероприятия в этом году — «Американская независимость». Именно этому должны будут соответствовать наряды звезд на дорожке в этом году. Разные вариации на тему американского флага и главный символ США статуя Свободы — все это мы наверняка увидим в этом году.
Кстати, без традиционной красной дорожки мероприятие не обойдется, несмотря на пандемию коронавируса, хотя все основные требования безопасности организаторы обещали учесть.
А вот другая традиция фестиваля, дата проведения, оказалась нарушена. Met Gala всегда проходил в первый понедельник сентября. Но в этот раз эта дата пришлась на 6 сентября — национальный праздник США, День труда. Совместить не получилось, поэтому руководство приняло решение перенести мероприятие на неделю.
Но это не единственное отступление от правил в этом году. Традиционно на Met Gala собираются самые именитые дизайнеры и, конечно, известные знаменитости, в основном друзья брендов. Но время не стоит на месте, и в свет выходят новые звезды — самые популярные тиктокеры. Организаторы фестиваля решили поэкспериментировать с новыми именами, и топовым блогерам, приглашенным на Met Gala, наверняка удастся всех удивить.