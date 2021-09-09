Тимоти Шаламе в качестве ведущего и нарушенные традиции: каким будет Met Gala 2021

Уже известны звездные ведущие, которые проведут долгожданное мероприятие в этом году, — ими станут популярный актер Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш, Аманда Горман и Наоми Осака. А почетными председателями в этом году станут Том Форд, Адам Моссери и Анна Винтур.

Официальный дресс-код мероприятия в этом году — «Американская независимость». Именно этому должны будут соответствовать наряды звезд на дорожке в этом году. Разные вариации на тему американского флага и главный символ США статуя Свободы — все это мы наверняка увидим в этом году.

Кстати, без традиционной красной дорожки мероприятие не обойдется, несмотря на пандемию коронавируса, хотя все основные требования безопасности организаторы обещали учесть.