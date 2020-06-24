Тимати жестко раскритиковали в Сети за видео с тигренком: «Дешевые замашки и понты, как в 90-х»

И после публикации ролика на Тимати обрушилась волна хейта от подписчиков, которые обвинили его в негуманно обращении с животными.

«Дизлайк однозначно. Я против того, чтоб с дикими животными игрались как с домашними. Вроде в 2020 году живем, а замашки из 1990-х», «Когда он вырастет, он тебя назовет и переименует», «Это эгоистично заводить диких животных дома», «Оставьте уже в покое животных», «Дешевые понты», «Оставьте вы уже диких животных на воле! Вам что, развлечений мало?», «С каких пор иметь диких животных у нас в стране законно?», «Надоела уже эта мода заводить диких кошек как домашних, а потом выбрасывать на произвол судьбы, как только клыки и когти отросли!», «Не мучай тигра!», «Надеюсь, это шутка. Потому что это сверхтупость заводить себе тигра. Это дикое животное и должно жить в природе. Максимум в заповеднике!», — негодовали в комментариях подписчики Тимати.