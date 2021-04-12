Тимати сделал тату в честь мамы: о чем еще расскажут татуировки звезд

Майли Сайрус придерживается другого пути, и наполняет тату собственным смыслом, украшая свое тело значениями того, что любит. Например, на ухе у нее набито «love» – cама она объясняет это нежеланием слышать негатив и пропускать лишь хорошее.

У некоторых звезд символические тату означают близких и друзей. Например, мышка на руке Леди Гаги посвящена ее младшей сестре – это ее детское прозвище. А Вин Дизель набил крылья ангела на спине в честь своего друга и бывшего коллеги по «Форсажу» – Пола Уокера, который погиб в автокатастрофе.

Эмма Стоун набила на запястье следы птичьих лапок – это символизирует победу ее мамы над страшной болезнью – раком.

Некоторые из звезд настолько вживаются в свою роль, что она остается с ними навсегда. Великая Мать Драконов Дейенерис Таргариен, она же Эмилия Кларк, не захотела расставаться со своими «детьми» и после окончания съемок «Игры престолов» – и набила трех маленьких дракончиков у себя на запястье.

Иногда глубокого значения у татуировки нет вообще. Настасья Самбурская решила не особенно заморачиваться над смыслом своих тату, а заодно продемонстрировать чувство юмора. На ногах актрисы написано «Это пятка», «Это родинка».

Дэвид Бекхэм посвятил тату своим детям – сыновьям и дочери Харпер Севен. Старший сын футболиста Бруклин решил поддержать отца, и тоже набил тату «020511». Эти цифры означают года рождения его братьев и сестры.

Ещё один тренд, помимо имен – координаты. Татуировки с координатами на теле Анджелины Джоли, например, означают места рождения ее детей.

Место в Камбодже — старший сын Мэддокс. Место в Эфиопии — дочь Захара. Намибия — дочь Шайло. Вьетнам — сын Пакс. Координаты во Франции — близнецы Нокс и Вивьен.

Отечественные звезды тоже предпочитают минималистичные тату с координатами – уезжая в Москву, таким образом они оставляют у себя память о родных городов. У Элджея координаты родного Новосибирска выбиты прямо на лбу, а Егор Крид совсем недавно набил такую же с Пензой на ключице. А вот у Моргенштерна и Фэйса, любителей тату со значением, координат родной Уфы пока не появилось.