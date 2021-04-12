Тимати сделал тату в честь мамы: о чем еще расскажут татуировки звезд
Фото: @timatiofficial
На большом пальце рэпера заметили татуировку, посвященную его маме, известной как Симона Черноморская.
Отношения мамы и музыканта вызывают восхищение – Тимати ее не только не забывает, но и вовсе общается с ней больше, чем со своими возлюбленными.
Делать тату в честь любимых и близких людей среди звезд не редкость – еще в 90-е Джонни Депп набил тату с именем своей возлюбленной, Вайноны Райдер. Потом, правда, ее пришлось сводить – пара рассталась. Из ситуации актер вышел красиво, и переделал свою татуировку в «вино».
Эта история, правда, не стала для него уроком. Позже он набил на руке тату с надпись Slim – это прозвище Эмбер Херд. Отношения, мягко говоря, не сложились – да еще и практически лишили актера карьеры. За это он исправил тату на «Scum», что в переводе означает «мразь», а потом на «Scam» – «обман».
Фото: Global Look Press
Майли Сайрус придерживается другого пути, и наполняет тату собственным смыслом, украшая свое тело значениями того, что любит. Например, на ухе у нее набито «love» – cама она объясняет это нежеланием слышать негатив и пропускать лишь хорошее.
У некоторых звезд символические тату означают близких и друзей. Например, мышка на руке Леди Гаги посвящена ее младшей сестре – это ее детское прозвище. А Вин Дизель набил крылья ангела на спине в честь своего друга и бывшего коллеги по «Форсажу» – Пола Уокера, который погиб в автокатастрофе.
Эмма Стоун набила на запястье следы птичьих лапок – это символизирует победу ее мамы над страшной болезнью – раком.
Некоторые из звезд настолько вживаются в свою роль, что она остается с ними навсегда. Великая Мать Драконов Дейенерис Таргариен, она же Эмилия Кларк, не захотела расставаться со своими «детьми» и после окончания съемок «Игры престолов» – и набила трех маленьких дракончиков у себя на запястье.
Иногда глубокого значения у татуировки нет вообще. Настасья Самбурская решила не особенно заморачиваться над смыслом своих тату, а заодно продемонстрировать чувство юмора. На ногах актрисы написано «Это пятка», «Это родинка».
Дэвид Бекхэм посвятил тату своим детям – сыновьям и дочери Харпер Севен. Старший сын футболиста Бруклин решил поддержать отца, и тоже набил тату «020511». Эти цифры означают года рождения его братьев и сестры.
Ещё один тренд, помимо имен – координаты. Татуировки с координатами на теле Анджелины Джоли, например, означают места рождения ее детей.
Место в Камбодже — старший сын Мэддокс. Место в Эфиопии — дочь Захара. Намибия — дочь Шайло. Вьетнам — сын Пакс. Координаты во Франции — близнецы Нокс и Вивьен.
Отечественные звезды тоже предпочитают минималистичные тату с координатами – уезжая в Москву, таким образом они оставляют у себя память о родных городов. У Элджея координаты родного Новосибирска выбиты прямо на лбу, а Егор Крид совсем недавно набил такую же с Пензой на ключице. А вот у Моргенштерна и Фэйса, любителей тату со значением, координат родной Уфы пока не появилось.
Фото: @sayonaraboy
Зато Моргенштерн отличился тату с более философским значением – на лбу у него выбиты три шестерки. По словам звезды, это гарантия того, что он никогда не будет работать в офисе – не возьмут.
А Кара Делевинь с помощью тату привлекла внимание к другой узкой проблеме – негуманном отношении к моделям на показах и съемках. Девушка считает, что к ней и ее коллегам относятся, как к куклам, и набила на ступне ноги – «Made in England», код, который пишут на манекенах.
Фото и видео: Instagram Тимати, Игоря Крутого, Элджея, Global Look Press
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