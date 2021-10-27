Тимати показал новую квартиру в Москве площадью 650 квадратов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @timatiofficial/Instagram
Над проектом музыканта работали дизайнеры Артур Шарф и Артем Зверев, сообщает Architectural Digest.
Большинство стен в квартире увешаны арт-объектами успешных художников нашего времени. Тимати — любитель коллекционировать предметы искусства, которые уже даже не помещаются в квартиру.
Фото: Кадр из выпуска «В гостях у Тимати», AD Russia/YouTube
«Я собираю современное искусство уже больше десяти лет, и сейчас коллекция такая большая, что в квартиру все не влезло и часть находится в хранилище», — рассказал рэпер в интервью источнику.
Апартаменты музыканта занимают два уровня и соединяются лифтом. Внизу организованы детские для старшей дочери Алисы и сына Ратмира, а также гостиная с кухней, на верхнем этаже располагается спальня хозяина дома.
Фото: Кадр из выпуска «В гостях у Тимати», AD Russia/YouTube
Тимур прорабатывал с дизайнерами каждую деталь в своем холостяцком жилье и гордится проделанной работой. В изысканном интерьере квартиры изобилуют мрамор, открытые пространства, дерево и редкая мебель, которая, по признанию певца, не всегда удобна, а «просто красиво стоит» и представляет собой арт-объект.
Фото и видео: Instagram, кадры из выпуска «В гостях у Тимати», AD Russia/Youtube