Тимати показал новую квартиру в Москве площадью 650 квадратов

«Я собираю современное искусство уже больше десяти лет, и сейчас коллекция такая большая, что в квартиру все не влезло и часть находится в хранилище», — рассказал рэпер в интервью источнику.

Апартаменты музыканта занимают два уровня и соединяются лифтом. Внизу организованы детские для старшей дочери Алисы и сына Ратмира, а также гостиная с кухней, на верхнем этаже располагается спальня хозяина дома.