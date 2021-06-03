Тима Белорусских о скандалах, бывшей жене и неожиданно появившейся дочери

По его словам, его сильно недооценивали и не давали принимать важные для него решения.

«Просто в какой-то момент я понял, что есть во мне еще что-то такое, что может дать мне возможность получить новых людей. Словил себя на мысли, что все знают, кто такой Тима Белорусских, но для кого-то это супермальчик, у которого такие песни. Для кого-то это просто проект», — заявил он.

Музыкант рассказал и о личной жизни. Не так давно стало известно, что у Тимы есть дочь, которая родилась, когда ему было 16.

«Неопытность совместно с первой любовью и неизведанным желанием попробовать что-то новое в жизни. К тому же я был немножко безответственный. У нас не было сомнений, что мы будем рожать. Было жестко рассказать об этом родителям. Яне было 17 лет. Я боялся ее отчима, но все родители положительно отнеслись к этой новости», — рассказал он.

Был он и женат — на матери девочки. Однако их брак разрушила трагедия — Яна выпала с 7 этажа. Она долго находилась на реабилитации и в конце концов начала испытывать чувства к их общему другу, который за ней ухаживал.

«У нас вообще странная тема произошла. Так получилось символично, что в день, когда вышел мой первый альбом, все люто началось. Мы праздновали это событие, и Яна выпала с 7 этажа. И прям в эту же ночь за ней приезжает "скорая", а меня увозят к Малахову, потому что у нас была договоренность на следующий день выступить. И я еду, меня в самолете просто раскидывает, разваливает по полной. Я как-то еле-еле собираюсь, выхожу на передачу, как-то даже умудряюсь шутить, а в голове вообще пусто. У нас еще был мой первый тур, я уехал, меня там даже на денюжку кинули. Не было такого, что мы из-за этого с ней расстались. Просто очень помог мой друг в этой ситуации, он мог быть тогда с ней рядом, когда это нужно было, а я в этот момент ездил с первым альбомом. Опять же если бы я не поехал, не было бы денег на дальнейшую реабилитацию. То есть какие-то такие моменты судьбоносные».