Тиктокерша Валя Карнавал рассказала, как ее отец боролся с алкоголизмом ради дочери
Фото: www.instagram.com/karna.val/
Валя Карнавал для YouTube-канала «вМесте» рассказала о своем умершем отце и о том, как он боролся с алкоголизмом.
Родитель Валентина Карнауховой до ее рождения имел серьезную зависимость от алкоголя – несмотря на все попытки ее матери помочь ему справиться.
Блогер признается, что вылечить такую зависимость – совсем не так просто, как все полагают, на это требуется огромная сила воли.
Отцу Вали это удалось, а мотивацией стала она сама.
После того, как мать девушки забеременела, она поставила мужу ультиматум:
«Когда мама забеременела мной, то поставила отцу ультиматум, сказав: «Два наших ребенка видели ужасное детство. У них его практически не было из-за тебя. Ты не давал им любви, они видели тебя только с ужасной стороны. Сейчас я беременная… И перед тобой выбор — если ты изменишься, то мы подарим этому миру еще одного ребенка, но, если ты не поменяешься, давай сделаем так, чтобы его просто не было. Не хочу, чтобы он видел то же самое, что и старшие». Мой отец дал матери клятву на коленях, что никогда в жизни не выпьет».
Валя признается, что он смог это сделать. Более того, для дочери он стал настоящим воплощением здорового образа жизни.
Ее отношения с отцом были очень трепетными, а смерть его стала огромным ударом.
У Вали очень теплые отношения с матерью, они часто общаются и с родительницей она может поделиться чем угодно.
«Мама — мой ангел-хранитель. Я всегда, когда про нее говорю, начинаю плакать, потому что мы давно не виделись… Я с ней всегда разговаривала, и она находила такие ключики к моей душе... Моей грусти потом как не бывало»,
Фото и видео: Instagram Вали Карнавал
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