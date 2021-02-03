Тиктокерша Валя Карнавал рассказала, как ее отец боролся с алкоголизмом ради дочери

Валя Карнавал для YouTube-канала «вМесте» рассказала о своем умершем отце и о том, как он боролся с алкоголизмом.

Родитель Валентина Карнауховой до ее рождения имел серьезную зависимость от алкоголя – несмотря на все попытки ее матери помочь ему справиться.

Блогер признается, что вылечить такую зависимость – совсем не так просто, как все полагают, на это требуется огромная сила воли.

Отцу Вали это удалось, а мотивацией стала она сама.

После того, как мать девушки забеременела, она поставила мужу ультиматум:

«Когда мама забеременела мной, то поставила отцу ультиматум, сказав: «Два наших ребенка видели ужасное детство. У них его практически не было из-за тебя. Ты не давал им любви, они видели тебя только с ужасной стороны. Сейчас я беременная… И перед тобой выбор — если ты изменишься, то мы подарим этому миру еще одного ребенка, но, если ты не поменяешься, давай сделаем так, чтобы его просто не было. Не хочу, чтобы он видел то же самое, что и старшие». Мой отец дал матери клятву на коленях, что никогда в жизни не выпьет».