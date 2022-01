The Weeknd впервые высказался о романе с Анджелиной Джоли

Слухи о романе 31-летнего артиста и многодетной актрисы ходят уже несколько месяцев. Пара не раз была замечена вместе на романтических ужинах, но никак не комментировала свой возможный роман.

В треке Here we go again с нового альбома музыканта Dawn FM есть несколько строк, посвященных популярной голливудской диве. Абель, как истинный творец, не называет имен своих избранниц, но по описанию и так понятно, о ком идет речь.

«И моя новая девушка, она кинозвезда. Моя новая девушка, она кинозвезда. Когда я смешу ее, клянусь, это излечивает мои гнетущие мысли», — гласят строки, посвященные актрисе.

The Weeknd нашел в новой песне место и для своих экс-возлюбленных. Артист вспомнил о модели Белле Хадид и ее новом партнере Марке Калман словами: «Бросила ради кого-то более знаменитого, но вместо этого оказалась с кем-то простым, безликим. Кем-то, кто делает твои фотографии и вставит их в рамку».

Абель также припомнил роман с, предположительно, Селеной Гомез, рассказав, что певица сошлась с ним ради того, чтобы вызвать ревность у бывшего (Джастина Бибера), но после одной совместной ночи влюбилась в певца.