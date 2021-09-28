У бездетного Александра Пороховщикова объявилась внебрачная дочь — и она претендует на его наследство
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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Внебрачной дочери Александра Пороховщикова сегодня — 36 лет, а правду о том, кто ее отец, она узнала не так давно. Анна Степанова боялась о себе заявить и поэтому долго оттягивала появление на телевидении: «Чуть больше года назад мама взяла меня за руку и сказала, что у меня другой папа. После этой информации приходила в себя год», — призналась Анна в программе «Пусть говорят» на «Первом канале».
Мама девушки, Елена, рассказала, что сообщала артисту радостную новость о том, что он может быть отцом. На что получила неожиданный ответ: «Я приезжала к нему с ней, но он мне сказал: "Ты знаешь, я недавно женился, поэтому мне эта история неинтересна"», — сообщила она.
Елена уточнила — актер еще не был женат, когда они встречались. А вот она, наоборот, состояла с браке. И долгое время не знала точно, кто был отцом ее дочки. Рассудить ситуацию помогла генетическая экспертиза. Анна сделала ДНК-тест, который подтвердил родство. Женщина действительно дочь артиста, который ушел из жизни почти 10 лет назад.
После себя Пороховщиков оставил внушительное наследство, за которое продолжительное время борются его дальние родственники. По словам Анны, она не собирается претендовать на деньги и имущество отца. Но реальное положение дел покажет только время.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press