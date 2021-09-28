У бездетного Александра Пороховщикова объявилась внебрачная дочь — и она претендует на его наследство

Мама девушки, Елена, рассказала, что сообщала артисту радостную новость о том, что он может быть отцом. На что получила неожиданный ответ: «Я приезжала к нему с ней, но он мне сказал: "Ты знаешь, я недавно женился, поэтому мне эта история неинтересна"», — сообщила она.

Елена уточнила — актер еще не был женат, когда они встречались. А вот она, наоборот, состояла с браке. И долгое время не знала точно, кто был отцом ее дочки. Рассудить ситуацию помогла генетическая экспертиза. Анна сделала ДНК-тест, который подтвердил родство. Женщина действительно дочь артиста, который ушел из жизни почти 10 лет назад.

После себя Пороховщиков оставил внушительное наследство, за которое продолжительное время борются его дальние родственники. По словам Анны, она не собирается претендовать на деньги и имущество отца. Но реальное положение дел покажет только время.