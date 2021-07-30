Терминатору — 74: как Шварценеггер мышцами пробил дорогу в Голливуд и почему не стал президентом
Арнольд Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в общине недалеко от австрийского города Грац. Послевоенное детство в семье бывшего гауптфельдфебела было нерадостным. Отец Густав после войны служил в полиции, ему разрешили поступить на должность, так как не нашли доказательств того, что он совершал преступления в рядах фашистов. Глава семейства был жестким человеком с тяжелым характером. И часто, придя после работы домой, он поколачивал молодую жену Аурелию, а заодно проходился по спинам и мягким местам сыновей — Мейнхарда и Арнольда.
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Фото: www.instagram.com/schwarzenegger
Отношения в семье были напряженными: для взрослых австрийцев было важнее полное подчинение детей, нежели развитие в них индивидуальных качеств. Не был близок будущий актер даже с братом. В итоге, когда Мейнхард в 1971 году разбился в ДТП (он ехал пьяным), а через год умер и отец, Шварценеггер не были на похоронах ни одного из них. Но Арни взял на себя расходы на образование племянника, оставшегося без отца.
Но каким бы черствым человеком ни был отец, он привил сыну любовь к спорту. Сначала Арнольд занимался футболом, а в подростковом возрасте он заболел бодибилдингом. Его кумирами были Джонни Вайсмюллер (легендарный Тарзан), Стив Ривз и Рег Пак. Все они совмещали спортивную карьеру со съемками в кино.
Фото: Kinopoisk.ru
Занятия в тренажерном зале настолько увлекали парня, что он пропадал там всеми днями, даже по выходным, пробираясь на тренировку по стремянке через окно. Тело благодарно отвечало на старания Арнольда. Он очень быстро наращивал мышечную массу и увеличивался в объемах. Правда, много лет спустя он все же признался, что одно время принимал стероиды.
За несколько лет спортсмен добился таких результатов, к которым многие атлеты идут едва ли не десятилетиями. И еще будучи юношей, Шварценеггер выиграл свой первый конкурс — в Граце.
В 18 лет Арни забрали в армию. Там он однажды сбежал в самоволку, чтобы соревноваться в конкурсе «Мистер Европа». И он стал победителем среди юниоров. Правда, за самоуправство его жестко наказали. Шварценеггер провел неделю на гауптвахте, но потом над ним смилостивились, так как он своей победой поднял престиж военной части.
В армии, благодаря постоянным физнагрузкам и тому, что здесь он впервые в жизни начал каждый день есть мясо (ранее семья не могла позволить себе такой роскоши), Арнольд еще больше раскачался и «вырос».
В то время Шварценеггер уже был уверен, что непременно переедет в США. Он верил, что только здесь он мог быть по-настоящему свободным и заниматься тем, что ему по душе. Но после Армии он сначала переехал в Мюнхен, где работал в спортзале. В то время дурь гуляла в нем на полную мощность: бодибилдер постоянно ввязывался в драки, попадал в полицию и получал штрафы за нарушение ПДД. В итоге он накопил огромное количество долгов.
Фото: Kinopoisk.ru
На заветный континент Арнольд попал в 1968-м, когда ему был 21 год. К тому времени у него за плечами уже был титул «Мистер Вселенная», который он получил годом ранее. Он стал самым молодым в истории победителем конкурса.
Несколько лет он прожил в США нелегально, нарушая все мыслимые и немыслимые условия пребывания в стране. Но времени даром он не терял: в 1970-м в Нью-Йорке он победил в конкурсе «Мистер Олимпия». В последствии Арни завоевывал этот титул 7 раз.
В США, живя на птичьих правах, Шварценеггер не отступал от правила: обтесать привезенную из Европы мышечную массу, придать ей нужную форму.
Среди кумиров спортсмена были также российские атлеты: Юрий Власов, с которым Арнольд лично встречался в Австрии и в Москве, а также Леонид Жаботинский и Василий Алексеев.
Юрий Власов так вспоминал первую встречу со Шварценеггером: «Это было в Вене в 1961 году. Он был совсем еще мальчишка, худой. Тренер меня попросил: "Скажите ему, чтобы он не бросал тяжелую атлетику, а то он собрался уходить в культуризм". Я все Арнольду стал рассказывать и видел, как он завелся».
Фото: Кадр видео
Первую роль в кино Арнольд Шварценеггер получил в 1969 году. Его пригласили в фильм «Геркулес в Нью-Йорке». Позднее, актер назовет этот фильм самым нелюбимым в своей карьере. Во время съемок бодибилдер говорил с явным немецким акцентом, ему выделили минимум диалогов. Впрочем, образ молчаливого качка будет приклеен к нему еще много лет.
Робин Уильямс даже шутил: «Меньше, чем Шварценеггер, в кино разговаривает только колли Лэсси».
В последующие 10 лет Арнольд снимался в низкорейтинговых фильмах и продолжал завоевывать титулы на атлетических подиумах.
В 1982-м состоялась премьера «Конана-варвара». Гонорар актера составил сразу 250 тысяч долларов. И уже с этой картины карьера Шварценеггера в Голливуде пошла в гору.
Кстати, в начале 80-х Шварценеггер был уже миллионером. Он заработал состояние на удачных вложениях денег. Также он открыл службу почтовых рассылок, основал строительную компания и занялся недвижимостью. Дел и денег было так много, что Арни нанял финансового консультанта.
Сейчас его состояние превышает миллиард долларов.
В 1984-м Шварценеггер получил за «Конона-разрушителя» миллион долларов, а за «Терминатора» вышедшего на экраны в том же году, еще 750 тысяч долларов. Гонорар за «Терминатор-3: Восстание машин» достиг рекордных для киноиндустрии 30 млн долларов.
Фото: Kinopoisk.ru
Конец 1980-х — начало 1990-х стало самым продуктивным временем в творчестве железного Арни, как его прозвали к тому времени. Он был на пике популярности. Тогда и в США, и в Европе, а позже и в СССР до дыр засматривали кассеты с фильмами: «Вспомнить все», «Терминатор-2», «Последний киногерой», «Правдивая ложь», «Бэтмен и Робин» и другими.
В конце 1980-х Шварценеггер завершил карьеру в спорте, он был на вершине успеха в Голливуде, и он замахнулся еще дальше — в нем взыграли амбиции политика.
В 2003 году Арнольда избрали 38-м губернатором Калифорнии. Он стал первым политиком на этом посту со времен ирландца Джона Дауни (избирали в 1862-м), родившимся за пределами США. После окончания первого срока Шварценеггер пошел на второй, и вновь победил. Третий «круг» на посту губернатора запрещен конституцией страны.
Во время политической деятельности Арнольд приостановил съемки. Исключение он сделал только для двух проектов: «Вокруг света за 80 дней» и «Неудержимые».
Шварценеггер не скрывал, что он мог бы стать и президентом, если бы не одно «но»... Главой государства может стать только тот, кто родился на его территории. Так что Арни не светит перспектива поселиться в Белом Доме. Кстати, по этой же причине не смогла баллотироваться на пост первая женщина в должности госсекретаря Мадлен Олбрайт, родившаяся в Чехословакии.
Фото: East News
Во всех начинаниях Шварценеггера поддерживала жена, племянница президента Кеннеди Мария Шрайвер. Она была не первой, но самой долгой любовью Арни.
Еще до знакомства с ней бодибилдер пять лет состоял в отношениях с учителем английского языка Барбарой Бейкер. Причиной их разрыва в 1974-м стала карьера спортсмена. Он был сосредоточен только на себе и хотел, чтобы весь мир вращался вокруг него.
В середине 70-х Шварценеггер познакомился на пляже с парикмахером Сью Морэй. Но вскоре он познакомился и с Марией Шрайвер. Некоторое время Арнольд не мог выбрать одну из девушек. И тогда Сью поставила ему ультиматум, который мужчина разрешил не в ее пользу.
Арнольд и Мария поженились в апреле 1986 года. У них родились четверо детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер. Супруги счастливо прожили в браке 25 лет. Но в 2011-м после ухода с поста губернатора Шварценеггер признался жене, что у него была интрижка с одной из домработниц и она родила от него сына Джозефа. Шрайвер не смогла смириться с предательством и ушла от мужа. Бракоразводный процесс начался через 10 лет после их расставания.
После завершения политической карьеры Шварценеггер с триумфом вернулся в кино. Один за одним в прокат вышли фильмы с его участием: «Неудержимые-2», «План побега», «Возвращение героя», «Саботаж», «Терминатор: Генезис» и другие блокбастеры.
Шварценеггер живет один. На ранчо ему компанию составляют лишь любимые животные — собаки, кошки и осел.
Актер поддерживает всех своих детей, в том числе и внебрачного сына. Он, к слову, больше остальных братьев и сестер внешне похож на отца и тоже увлекается спортом. Сохранились ровные отношения и с бывшей супругой, иногда они даже проводят семейные праздники вместе.
В ближайшие годы выйдет четыре картины с уже постаревшим, но все еще таким бодрым и сильным Арни. И, глядя на видео его тренировок, которые Шварценеггер размещает в личном блоге, становится ясно — на пенсию 74-летний актер не собирается...
Фото и видео: Instagram, East News, Kinopoisk.ru, кадры фильмов, youtube-канал GoB Channel
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