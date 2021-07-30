Терминатору — 74: как Шварценеггер мышцами пробил дорогу в Голливуд и почему не стал президентом

Занятия в тренажерном зале настолько увлекали парня, что он пропадал там всеми днями, даже по выходным, пробираясь на тренировку по стремянке через окно. Тело благодарно отвечало на старания Арнольда. Он очень быстро наращивал мышечную массу и увеличивался в объемах. Правда, много лет спустя он все же признался, что одно время принимал стероиды.

За несколько лет спортсмен добился таких результатов, к которым многие атлеты идут едва ли не десятилетиями. И еще будучи юношей, Шварценеггер выиграл свой первый конкурс — в Граце.

В 18 лет Арни забрали в армию. Там он однажды сбежал в самоволку, чтобы соревноваться в конкурсе «Мистер Европа». И он стал победителем среди юниоров. Правда, за самоуправство его жестко наказали. Шварценеггер провел неделю на гауптвахте, но потом над ним смилостивились, так как он своей победой поднял престиж военной части.