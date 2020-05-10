Теплые слова и любимые мелодии: новый выпуск «Танцев со звездами» посвятили Дню Победы

Одиннадцатый сезон популярного шоу «Танцы со звездами» выходит в непростых условиях в связи с пандемией коронавируса. Поскольку у Марии Иваковой подтвердился COVID-19, она покинула проект по форс-мажорным обстоятельствам. Поэтому, несмотря на результаты зрительского голосования, в сегодняшнем выпуске все пары остались на паркете. Однако отметим, что наименьшее количество голосов от зрителей получили Артем Ткаченко и Валерия Семенова. Кроме того, Андрей Чернышов и Анна Мельникова приняли предложение Александра Молочникова и вернулись в шоу.

Шестой выпуск «Танцев со звездами» был посвящен 75-й годовщине Великой Победы, отмечавшейся накануне. Теплые слова поздравлений и любимые военные песни никого не оставили равнодушными.

Право открыть очередной тур получили Иван Стебунов и Инна Свечникова, стабильно удерживающие позицию «любимчиков» зрителей. Пара исполнила фокстрот под песню «Давай закурим», который строгие члены жюри — Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе — оценили в 34 балла.

Дарья Мороз перевоплотилась в «темную ночь» и под одноименную песню из репертуара Марка Бернеса станцевала с партнером Святославом Герасимовым румбу. Николай Цискаридзе и Игорь Рудник выразили нахлынувшие эмоции в самых высоких оценках, а всего пара получила 37 баллов.

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев обратились к фильму «Список Шиндлера» и показали пронзительную зарисовку на тему концлагеря. Душераздирающий фьюжн жюри оценило в 39 баллов.

Артем Ткаченко и Валерия Семенова исполнили настоящий маленький спектакль с участием семилетнего сына актера, Тихона Ткаченко. Дарья Златопольская не смогла сдержать слез, глядя на вальс под песню «Журавли»: «Ты так показал человека того времени, я увидела в тебе своего дедушку». Артем и Валерия получили 38 баллов.

В этом выпуске зрителей ждал сюрприз – танцевальная эстафета. После обязательного танца всем парам необходимо было исполнить квик-степ под одну и ту же музыку – «Песенку военных корреспондентов». Оценки, которые жюри выставили в этой эстафете, были суммированы с конкурсными баллами.

Мы публикуем результаты шестого тура одиннадцатого сезона шоу «Танцы со звездами».

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев — 76

Мария Порошина и Евгений Раев — 74

Дарья Мороз и Святослав Герасимов — 72

Артем Ткаченко и Валерия Семенова — 72

Алена Бабенко и Максим Петров — 70

Андрей Соколов и Екатерина Осипова — 70

Андрей Чернышов и Анна Мельникова — 69

Иван Стебунов и Инна Свечникова — 68

Пару, которая покинет проект, помогут выбрать зрители путем смс-голосования. Суммарные баллы зрителей и жюри будут озвучены в начале следующего эфира. Участники, набравшие минимальное количество баллов, закончат свое участие в шоу – в следующее воскресенье проект покинут сразу две пары. Следите за новыми выпусками проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» каждое воскресенье в 17:30.