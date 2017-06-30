Теплые края: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Многие звезды сейчас находятся в отпусках, откуда публикуют фото, от которых веет теплом. Анфиса Чехова находится в Испании, Наталья Подольская во Франции, Ксения Бородина в Турции, а Анна Плетнева на Багамских островах.
Хотела красиво на уточке сфоткаться 🤘🤘🤘😂😂😂
Публикация от borodylia (@borodylia)
Олег Газманов с сыном Филиппом шлют физкульт-привет из Италии.
Мой младший сын @philgazmanov теперь может делать то, что умею делать я. Иногда полезно смотреть на мир, который перевернулся вверх ногами😁 Лучшее воспитание- пример родителей. #семья #отдых2017 #отдых #лето
Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)
Всем #доброеутро и хорошего настроение. #зарядка с @philgazmanov в последний день отпуска. Везу в Москву #моиясныедни как там #погода ? ) #Марусялучшийфотограф
Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)
Эвелина Бледанс с сыном Семеном побывала в сафари-парке «Тайган» в Крыму, где им удалось познакомиться со львами.
Зара с сыном побывала в Диснейленде в Париже. А Ирина Дубцова попыталась замаскироваться в рыболовном магазине.
Полина Гагарина, Егор Крид, Ляйсан Утяшева и многие другие знаменитости приняли участие в закрытии Кубка Конфедераций - 2017. А Катя Гордон закрыла очередную сессию в МГЮА.
Пока у Анастасии Волочковой проблемы с машиной, Дима Билан хвастается своим двухколесным транспортом.
#🚴🏽 немного свежего проката по тёплым сумеркам ! #билан #димабилан #bilan #dimabilan
Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)