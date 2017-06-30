Чем запомнились прошедшие звездные выходные (1-2 июля)

Многие звезды сейчас находятся в отпусках, откуда публикуют фото, от которых веет теплом. Анфиса Чехова находится в Испании, Наталья Подольская во Франции, Ксения Бородина в Турции, а Анна Плетнева на Багамских островах.

Хотела красиво на уточке сфоткаться 🤘🤘🤘😂😂😂 Публикация от borodylia (@borodylia) Июл 1 2017 в 5:20 PDT

Олег Газманов с сыном Филиппом шлют физкульт-привет из Италии.

Эвелина Бледанс с сыном Семеном побывала в сафари-парке «Тайган» в Крыму, где им удалось познакомиться со львами.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Июл 1 2017 в 2:00 PDT

Зара с сыном побывала в Диснейленде в Париже. А Ирина Дубцова попыталась замаскироваться в рыболовном магазине.

Полина Гагарина, Егор Крид, Ляйсан Утяшева и многие другие знаменитости приняли участие в закрытии Кубка Конфедераций - 2017. А Катя Гордон закрыла очередную сессию в МГЮА.

Пока у Анастасии Волочковой проблемы с машиной, Дима Билан хвастается своим двухколесным транспортом.