«Теперь уже бояться нечего»: экс-солистка «Ночных снайперов» рассказала о своей жизни

Слава и любовь зрителей пришли к Светлане Сургановой в 90-е годы, когда они вместе с Дианой Арбениной создали первый в России девичий рок-дуэт «Ночные снайперы». Спустя два года с момента появления «Снайперов» Сурганова столкнулась со страшным диагнозом «рак». 27-летняя певица пережила клиническую смерть, перенесла несколько операций и длительный период восстановления. Сегодня Светлана не любит вспоминать о пережитом, однако признается, что старается максимально беречь себя: «Стараюсь не распыляться на негатив, это то, что забирает много сил. Если чувствую, что закипаю, стараюсь это в себе даже не гасить, а как-то переосмыслить, с другой стороны посмотреть».

В минувшем году певица отпраздновала полувековой юбилей. В разговоре с журналистами программы «Однажды» Светлана со смехом отметила, что «разменять полтинничек» не страшно: «С полтинничком хорошо. Как-то отлегло. В 47, 49 ты паришься по поводу предстоящего полтинничка, а он стукнул - и ты уффф, выдохнула. И хорошо, теперь уже бояться нечего».