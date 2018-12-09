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«Теперь у меня есть еще одна дочь»: Татьяна Навка показала трогательное фото сестры и маленькой крестницы-племянницы

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Татьяна Навка с дочками, сестрой, племянницей и мамой

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Накануне фигуристка стала крестной мамой своей племянницы.

Младшая сестра Татьяны Навки Наталья стала мамой в апреле этого года, родив очаровательную дочку. Фигуристка уже показывала поклонникам снимки малышки со своей младшей дочкой Надей, а на днях рассказала, что девочку крестили и она стала ее покровительницей.

«Теперь у меня есть еще одна дочь) Я стала крестной мамой нашей долгожданной любимой племянницы!!! Такое маленькое и очаровательное счастье!!! Очень ответственный и важный шаг, поэтому моя дорогая @navkanatalia, спасибо за такую честь и доверие!!! Люблю вас!» — призналась Татьяна, опубликовав милое фото сестры и ее дочери (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Кстати, саму знаменитость постоянно подозревают в третьей беременности, стоит ей только слегка ослабить режим тренировок. Но в последние несколько месяцев Татьяна практически не выходит с катка — она выступает в собственном ледовом шоу «Руслан и Людмила», а также в новой постановке «Аленький цветочек».

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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