«Теперь понятно, откуда такая фигура»: Юлия Высоцкая показала, как занимается спортом с любимым мужем

Поклонники восхищаются подтянутой фигурой 46-летней Юлии Высоцкой. Актриса ведет популярную телепрограмму «Едим дома», дразнит фолловеров аппетитными снимками еды и при этом остается стройной, как тростинка. Многочисленные подписчики интересуются, как Юлии удается поддерживать отличную форму. «Я стараюсь хотя бы по 30-40 минут каждый день делать хоть что-то. Бегаю, плаваю, хожу, занимаюсь пилатесом, йогой. Я убедилась на собственном опыте, что интенсивность в спорте не самое важное, важна последовательность», — рассказывала Высоцкая ранее. А некоторое время назад актриса показала в своем блоге, как занимается скандинавской ходьбой вместе с мужем, 82-летним режиссером Андреем Кончаловским: «Отправились на поиски #кофе#естьплан #шагаем #вперед#погнали #дайтекофе #суббота#кончаловский #sabato #saturday#walking #juliavysotskaya#юлиявысоцкая».