passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Теперь понятно, откуда такая фигура»: Юлия Высоцкая показала, как занимается спортом с любимым мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: Instagram Юлии Высоцкой

Позитивные кадры появились в блоге актрисы.

Поклонники восхищаются подтянутой фигурой 46-летней Юлии Высоцкой. Актриса ведет популярную телепрограмму «Едим дома», дразнит фолловеров аппетитными снимками еды и при этом остается стройной, как тростинка. Многочисленные подписчики интересуются, как Юлии удается поддерживать отличную форму. «Я стараюсь хотя бы по 30-40 минут каждый день делать хоть что-то. Бегаю, плаваю, хожу, занимаюсь пилатесом, йогой. Я убедилась на собственном опыте, что интенсивность в спорте не самое важное, важна последовательность», — рассказывала Высоцкая ранее. А некоторое время назад актриса показала в своем блоге, как занимается скандинавской ходьбой вместе с мужем, 82-летним режиссером Андреем Кончаловским: «Отправились на поиски #кофе#естьплан #шагаем #вперед#погнали #дайтекофе #суббота#кончаловский #sabato #saturday#walking #juliavysotskaya#юлиявысоцкая».

«Какие шикарные ноги👍», «Теперь понятно, откуда такая фигура», «Какое счастье, что рядом муж с тобой на одной волне», «Такие ноги у Юлии!!!🔥🔥🔥», «Вот это правильная ходьба, не по асфальту», «Вместе весело шагать», «Юлечка, вы оба в прекрасной форме», — пишут фолловеры.

А вам нравится эта пара?

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!