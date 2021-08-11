Теперь пешком: машины Аланы Мамаевой арестовали после иска экс-супруга

Павел Мамаев активно избавляет Алану от имущества — по иску футболиста у девушки арестовали ее автомобили Range Rover Evoque Long и Bentley Continental, чтобы она не могла никому подарить их или продать.

Адвокат Мамаевой отметил, что Павел требует не делить имущество пополам по причине того, что девушка не работает, а также обвинил ее в расходовании семейного бюджета на неприемлемые цели.