Теперь пешком: машины Аланы Мамаевой арестовали после иска экс-супруга
Павел Мамаев активно избавляет Алану от имущества — по иску футболиста у девушки арестовали ее автомобили Range Rover Evoque Long и Bentley Continental, чтобы она не могла никому подарить их или продать.
Адвокат Мамаевой отметил, что Павел требует не делить имущество пополам по причине того, что девушка не работает, а также обвинил ее в расходовании семейного бюджета на неприемлемые цели.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alana_mamaeva
Также он отметил, что Алана тратила немало средств на пластические операции, на которые не было никаких медицинских показаний, а также на развитие своего YouTube-канала.
«Ну а это уже бенефис, Павел забыл, как во время его процесса эти самые пациенты давали ему положительную характеристику в суде, говоря, какой он молодец, что помогал оперировать нуждающихся людей, а сам-то он в жизни никому не помогал (его лозунг «мне никто не помогал, с чего я должен»). А про мои операции я даже говорить ничего не буду, пусть это останется на его совести… Это подло и низко… он видел меня после 2-х родов…», — прокомментировала Алана в своем блоге.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
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