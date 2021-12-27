«Теперь он холостой, теперь можно!» Лепс провел время с дочерями президента Азербайджана
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/gvleps
«Теперь он холостой, теперь можно!», «А вот и новая невеста», «Григорий прям выдохнул», «Гриша, женись!» — не унимаются поклонники артиста, рассуждая в комментариях, кто больше мог бы подойти Григорию — Арзу или же бывшая жена певца Эмина Лейла.
Несмотря на сложное время, Григорий Лепс продолжает вести активную жизнь и выступать. Именно после одного из выступлений в Баку, столице Азербайджана, к нему подошли дочери президента Ильхама Алиева и, как говорится в посте артиста, «сердечно» поблагодарили его за концерт.
Напомним, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись 20 декабря после 20 лет брака. Паре удалось обойтись без взаимных претензий. Они воспитывают троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.
Ранее мы писали, что Григорий Лепс прекрасно отдохнул в Италии. В своем Instagram-аккаунте артист тогда написал: «Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше». Видимо, после этой фразы поклонники и решили, что звезда уже подыскивает себе новую невесту или же, наоборот, в приоритете у певца теперь не обременять себя отношениями.
Фото: Globallookpress, Instagram