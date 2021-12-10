Блогер Саша Кабаева обручилась со своим возлюбленным Егором Зайцевым

Пару дней назад Саша Кабаева заявила подписчикам, что 10 декабря в ее жизни состоится одно очень важное событие. Однако сообщать, какое именно, она не стала. Поклонники девушки ринулись строить предположения о том, что это вполне может быть серьезный шаг в ее отношениях с молодым человеком. Ведь еще месяц назад Саша опубликовала многозначительный снимок, который натолкнул ее подписчиков на мысли о свадьбе. И вот их догадки подтвердились — блогер вышла замуж во второй раз.