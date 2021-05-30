Теперь навсегда? Анастасия Макеева венчается с разведенным отцом четверых детей

В субботу, 29 мая, 39-летняя звезда шоу «Точь-в-точь» Анастасия Макеева поделилась радостью: она вышла замуж за своего избранника - разведенного бизнесмена-строителя Романа Малькова, оставившего в прошлом жену и четверых детей.

«Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство. Почти в каждом своем спектакле я выхожу замуж и каждый раз я думала, что я счастливая, ибо могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла, что какая бы я не была талантливая или одаренная, да не только я, кто угодно. Мы не сможем передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвется из нас наружу, когда ты испытываешь настоящее чувство любви и торжества этого чувства», - поделилась новоиспеченная супруга чувствами.