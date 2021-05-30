Теперь навсегда? Анастасия Макеева венчается с разведенным отцом четверых детей
В субботу, 29 мая, 39-летняя звезда шоу «Точь-в-точь» Анастасия Макеева поделилась радостью: она вышла замуж за своего избранника - разведенного бизнесмена-строителя Романа Малькова, оставившего в прошлом жену и четверых детей.
«Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство. Почти в каждом своем спектакле я выхожу замуж и каждый раз я думала, что я счастливая, ибо могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла, что какая бы я не была талантливая или одаренная, да не только я, кто угодно. Мы не сможем передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвется из нас наружу, когда ты испытываешь настоящее чувство любви и торжества этого чувства», - поделилась новоиспеченная супруга чувствами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @makeevan / Instagram
Но только свадьбой пара, по всей видимости, решила не ограничиваться.
«Мы едем в церковь, и меня ждет таинство, которое навсегда изменит мою жизнь», - объявила актриса.
За спиной у Анастасии Макеевой три неудачных брака. Возможно, венчание в церкви наконец изменит ситуацию.
Фото: Instagram
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