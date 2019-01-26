Теперь на русской печке: Анастасия Волочкова пополнила свою коллекцию экзотических шпагатов

«И утром я решила искупаться в снегу, а не только в успехе. Когда я пишу очень прямые слова открыто, весело, прикалываюсь зачастую над придурками, мне пишут, что я пьяна.. Это действительно так. Я всегда пьяна успехом, любовью, радостью, чистым и свежим воздухом, позитивом, друзьями, свободой, роскошью, ароматом всегда даримых мне цветов, творчеством, юмором.. И этот бокал, поверьте, всегда полон! Чего и вам желаю. Хорошо являться предметом зависти, а не завидовать самому. Если бы нечему было завидовать, то на моей страничке не паслось бы такое количество невежд, моральных уродов и калек психических и ущербных.. И столько комментов они бы не писали, как доказательство проявления интереса к моей личности. Мой Инстаграм я веду для настоящих и светлых людей и подписчиков, а их больше, чем уродов И я друзьями дорожу.И дружить умею. Интересно, Ксюша @xenia_sobchak уже нашла этот спрей «Мудакоотпугиватель»? Он мне очень нужен! Но пока, те, кому неймется, прыгните в снег! Остудите нервы.. Вас ждут мои невероятно будоражащие фото!» — обратилась Анастасия к подписчикам.