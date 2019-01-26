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Теперь на русской печке: Анастасия Волочкова пополнила свою коллекцию экзотических шпагатов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Волочкова лежит в снегу

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Эпатажная балерина устроила откровенную фотосессию в бане.

43-летняя Анастасия Волочкова решила провести выходные в компании своего возлюбленного, певца Михаила Борисовского — пара отправилась в подмосковный банный комплекс. Романтическая обстановка не стала препятствием для очередной откровенной фотосессии эпатажной балерины. Анастасия продемонстрировала свой фирменный шпагат, сидя на русской печке: «А вот Волочкова на печке без пачки. Глазами любимого».

«И утром я решила искупаться в снегу, а не только в успехе. Когда я пишу очень прямые слова открыто, весело, прикалываюсь зачастую над придурками, мне пишут, что я пьяна.. Это действительно так. Я всегда пьяна успехом, любовью, радостью, чистым и свежим воздухом, позитивом, друзьями, свободой, роскошью, ароматом всегда даримых мне цветов, творчеством, юмором.. И этот бокал, поверьте, всегда полон! Чего и вам желаю. Хорошо являться предметом зависти, а не завидовать самому. Если бы нечему было завидовать, то на моей страничке не паслось бы такое количество невежд, моральных уродов и калек психических и ущербных.. И столько комментов они бы не писали, как доказательство проявления интереса к моей личности. Мой Инстаграм я веду для настоящих и светлых людей и подписчиков, а их больше, чем уродов И я друзьями дорожу.И дружить умею. Интересно, Ксюша @xenia_sobchak уже нашла этот спрей «Мудакоотпугиватель»? Он мне очень нужен! Но пока, те, кому неймется, прыгните в снег! Остудите нервы.. Вас ждут мои невероятно будоражащие фото!» — обратилась Анастасия к подписчикам.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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