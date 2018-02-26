Теперь и с конем: Волочкова показала свой фирменный шпагат
На днях Анастасия Волочкова решила отвезти дочь Ариадну и возлюбленного Михаила Лагина в конно-спортивный комплекс в Подмосковье. Балерина не только с удовольствием покаталась на лошади сама и сфотографировала близких, но и позировала верхом… в своем фирменном шпагате.
«И все же самая привычная и удобная посадка на коне», — так подписала Анастасия этот снимок.
Часть фолловеров восхитилась сноровкой Волочковой, но нашлись и те, кто раскритиковал звезду. «Это благородное животное, не надо на нем так делать», «Иногда ваши шпагаты не уместны», «Цирк с конями на этот раз», — написали Анастасии интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А вам как кажется, стоило ли балерине так фотографироваться?
Фото: Instagram