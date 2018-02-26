Теперь и с конем: Волочкова показала свой фирменный шпагат

На днях Анастасия Волочкова решила отвезти дочь Ариадну и возлюбленного Михаила Лагина в конно-спортивный комплекс в Подмосковье. Балерина не только с удовольствием покаталась на лошади сама и сфотографировала близких, но и позировала верхом… в своем фирменном шпагате.

«И все же самая привычная и удобная посадка на коне», — так подписала Анастасия этот снимок.