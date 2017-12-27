Цвет волос певицы на свежем фото в Instagram привлек внимание пользователей Сети едва ли не больше, чем поздравление с наступающим Новым годом.

48-летняя Татьяна Буланова — одна из самых знаменитых отечественных блондинок. Светлые волосы уже давно стали неизменной частью образа популярной певицы 90-х годов, несмотря на то, что родной цвет волос певицы темный. Однако несколько часов назад звезда удивила поклонников неожиданным имиджем. На снимке, под которым певица оставила новогоднее поздравление, она позирует с темными волосами. Черное платье, массивное жемчужное ожерелье и сумка на длинной цепочке дополнили праздничный образ Татьяны.

Фото из Instagram Татьяны Булановой

«С каждым годом молодеете)))», «Лучше блонд, тёмный старит», «Очень идёт Вам быть брюнеткой😍👆», «Брюнетка? А Вам идёт ☺️👍», — обратили внимание на цвет волос подписчики. Некоторые предположили, что снимок был сделан давно: «Опять из какой то передачи, Татьяна Ивановна, делайте фото up to date (своевременно. — Прим.ред.) старые не постите», «Это старое фото?»