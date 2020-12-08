«Теперь боюсь еще больше»: Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Рената Литвинова заразилась коронавирусом. О своем диагнозе она узнала сразу после окончания работы над проектом, в котором рассказала о важности беречь себя. Актриса и режиссер призналась, что теперь боится еще больше.

«"Мы собрались, чтобы сказать вам..." Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой о том, как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных...», — написала Литвинова в социальной сети.