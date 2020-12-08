«Теперь боюсь еще больше»: Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Фото: www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/
Рената Литвинова заразилась коронавирусом. О своем диагнозе она узнала сразу после окончания работы над проектом, в котором рассказала о важности беречь себя. Актриса и режиссер призналась, что теперь боится еще больше.
«"Мы собрались, чтобы сказать вам..." Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой о том, как важно беречь друг друга, я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных...», — написала Литвинова в социальной сети.
«Сначала за Земфиру переживали, теперь за вас. Выздоравливайте!», «Рената, вы очень харизматичный и приятный человек. Выздоравливайте! Вы нужны искусству!», «Спасибо за истину, о которой, увы, приходится напоминать людям, выздоравливайте, пожалуйста», «Пусть все пройдет побыстрее», «Рената Муратовна, берегите себя и близких, и скорейшего выздоровления», «Китай свернул всю пандемию к чертовой матери, потому что носят маски», «Пронзительно. Рената, здоровья вам! Ведь даже в легкой форме переболеть — это достаточно тяжело и на психику очень влияет. Сам́а после него только сегодня выписалась из больницы. Держитесь, Рената, держитесь», — прокомментировали подписчики Литвиновой.
По данным на 7 декабря 2020 года, в России зафиксировали 28 142 новых случая заражения коронавирусом.
Фото и видео: Instagram Ренаты Литвиновой
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