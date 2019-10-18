Темникова в прозрачном топе, Утяшева в мини и другие звезды на открытии модного бутика в ГУМе

Вечеринку в Демонстрационном зале ГУМа посетили более 300 гостей, включая генерального Директора Burberry Марко Гоббетти, председателя совета директоров группы компаний BOSCO Михаила Куснировича, а также генерального директора ГУМа Теймураза Гугуберидзе. В числе звездных гостей были замечены Алеся Кафельникова, Елена Темникова, Ляйсан Утяшева, Сати Казанова и многие другие.

Путь приглашенных на мероприятие начинался со входа на Красной площади, где были установлены две зеркальные скульптуры в виде единорогов. Проходя сквозь двери, гости попадали в затемненное пространство Демонстрационного зала ГУМа, освещаемого яркими световыми отблесками гигантской зеркальной фигуры в виде оленя, расположенной в центре. За музыкальное сопровождение вечера отвечали диджеи Red Axes и Никита Забелин, а также группа Shortparis с живым выступлением на зеркальной сцене.