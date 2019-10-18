passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Темникова в прозрачном топе, Утяшева в мини и другие звезды на открытии модного бутика в ГУМе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 22

Елена Темникова

Фото: Пресс-служба

В ГУМе на Красной Площади состоялось мероприятие Burberry, посвященное открытию нового флагманского магазина.

Вечеринку в Демонстрационном зале ГУМа посетили более 300 гостей, включая генерального Директора Burberry Марко Гоббетти, председателя совета директоров группы компаний BOSCO Михаила Куснировича, а также генерального директора ГУМа Теймураза Гугуберидзе. В числе звездных гостей были замечены Алеся Кафельникова, Елена Темникова, Ляйсан Утяшева, Сати Казанова и многие другие.

Путь приглашенных на мероприятие начинался со входа на Красной площади, где были установлены две зеркальные скульптуры в виде единорогов. Проходя сквозь двери, гости попадали в затемненное пространство Демонстрационного зала ГУМа, освещаемого яркими световыми отблесками гигантской зеркальной фигуры в виде оленя, расположенной в центре. За музыкальное сопровождение вечера отвечали диджеи Red Axes и Никита Забелин, а также группа Shortparis с живым выступлением на зеркальной сцене.

Фото: Пресс-служба

Новый магазин Burberry в ГУМе на Красной Площади повторяет оригинальную архитектору здания, включая крестовые своды и деревянную отделку стен. В двухэтажном пространстве магазина представлены последние коллекции Burberry для мужчин и женщин, в том числе, коллекция «Буря» сезона Осень-Зима 2019-2020, коллекция Monogram Thomas Burberry, сумки моделей Title, Lola и TB, а также легендарные тренчи. В настоящее время в Москве представлено 3 магазина Burberry, включая магазины на Петровке и в Галереях «Временах года».

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!