Темникова похвасталась новой стрижкой и нарвалась на критику в Сети: «Это не ваше»

Лена Темникова рассказала подписчикам историю того, как в их семье появился котенок редкой и дорогой породы. Публикацию в социальной сети она сопроводила своей фотографией. Внимание ее фолловеров привлекло как само повествование, так и новый образ певицы — с челкой.

«Досталось» Темниковой и за котенка, и за новую стрижку. «Купила саванну (порода, — прим. ред.) потрясающего мальчика, наш реактивный самолет в доме — прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе его конек. Счастливы очень. <…> Вообще, началось все с того, что к нам в дом пришtл маленький серый котtнок. Мы подъехали к дому. Подошел к машине, встал на лапки и заглянул. Муж его запустил в дом. Мы его напоили молоком, они побегал, поиграл и ушел дальше. После этого мы решили, что пора нам завести котенка. Несколько вечеров изучений пород. Выбрали. Далее муж несколько дней занимался и обзванивал питомники, их крайне мало, порода сложная. Котят в наличие практически никогда нет, надо ждать. Нам просто повезло. Приехали смотреть одного, но влюбились в другого. Он был забронирован для переезда в Швейцарию, но из-за закрытых границ улететь не успел. В общем, поговорили с покупателями, и они согласились ждать следующего. А нам теперь хочется второго», — написала Лена Темникова в Instagram.