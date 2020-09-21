Темникова похвасталась новой стрижкой и нарвалась на критику в Сети: «Это не ваше»
Фото: Instagram/ @lenatemnikovaofficial
Лена Темникова рассказала подписчикам историю того, как в их семье появился котенок редкой и дорогой породы. Публикацию в социальной сети она сопроводила своей фотографией. Внимание ее фолловеров привлекло как само повествование, так и новый образ певицы — с челкой.
«Досталось» Темниковой и за котенка, и за новую стрижку. «Купила саванну (порода, — прим. ред.) потрясающего мальчика, наш реактивный самолет в доме — прыгает и летает кругом. Сальто в воздухе его конек. Счастливы очень. <…> Вообще, началось все с того, что к нам в дом пришtл маленький серый котtнок. Мы подъехали к дому. Подошел к машине, встал на лапки и заглянул. Муж его запустил в дом. Мы его напоили молоком, они побегал, поиграл и ушел дальше. После этого мы решили, что пора нам завести котенка. Несколько вечеров изучений пород. Выбрали. Далее муж несколько дней занимался и обзванивал питомники, их крайне мало, порода сложная. Котят в наличие практически никогда нет, надо ждать. Нам просто повезло. Приехали смотреть одного, но влюбились в другого. Он был забронирован для переезда в Швейцарию, но из-за закрытых границ улететь не успел. В общем, поговорили с покупателями, и они согласились ждать следующего. А нам теперь хочется второго», — написала Лена Темникова в Instagram.
«А что уличного не оставили? Это не модно?», «Новая стрижка или парик?», «Неееееееет…», «Стали на Серябкину похожи», «И Оля, и Лена с челкой», «Что с прической?», «Вы молодцы! А парик не идет», «Наоко классный котей. А ты челку подстригла?», «Ну зачем?», — раскритиковали Серябкину подписчики.
Однако нашлись и те, кто одобрил выбор породы нового питомца и новый имидж певицы: «Кот не для Instagram, но в ТикТок иногда залетает», «Классный у вас кот», «С челкой тоже хорошо», — написали они.
А вы на чьей стороне, вам понравился новый имидже Темниковой?
Фото: Instagram/ @lenatemnikovaofficial
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