Телкофото: Ксения Собчак отвлекла подписчиков от обсуждения ее личной жизни снимком в купальнике

Пока в Сети не утихают споры вокруг личной жизни Ксении Собчак, сама телеведущая старается никак их не комментировать и мастерски переводит разговоры на другую тему — обсуждение ее стройной фигуры. Ксения опубликовала свежий снимок в купальнике.
«Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха!!! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось...» — так подписала Собчак яркое фото.
Тем временем супруг Ксении Максим Виторган тоже пытается запутать фолловеров снимками с женой и маленьким сыном Платоном, однако многие интернет-пользователи считают, что актер выкладывает старые фото и видео, сделанные во время прошлых путешествий пары на Мальдивы. На самом же деле сейчас Ксения отдыхает одна, а Новый год она якобы встретила в компании нового возлюбленного, театрального режиссера Константина Богомолова. Впрочем, все участники этого любовного треугольника прямо не комментируют ситуацию.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram