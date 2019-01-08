Телкофото: Ксения Собчак отвлекла подписчиков от обсуждения ее личной жизни снимком в купальнике

Тем временем супруг Ксении Максим Виторган тоже пытается запутать фолловеров снимками с женой и маленьким сыном Платоном, однако многие интернет-пользователи считают, что актер выкладывает старые фото и видео, сделанные во время прошлых путешествий пары на Мальдивы. На самом же деле сейчас Ксения отдыхает одна, а Новый год она якобы встретила в компании нового возлюбленного, театрального режиссера Константина Богомолова. Впрочем, все участники этого любовного треугольника прямо не комментируют ситуацию.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram