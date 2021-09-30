Кэти Прайс попала в серьезную аварию после «бурной» ночи и может оказаться за решеткой

Когда полиция прибыла на место аварии, сотрудники отметили неадекватное состояние Прайс, которая она подтвердила. Помимо серьезной дозы алкоголя, Кэти в эту ночь принимала и запрещенные вещества.

Кроме того, у американской звезды была просрочена страховка, и уже ранее она попадала в подобные ситуацию с вождением в нетрезвом виде.

Несмотря на серьезные правонарушения, которые виновница ДТП подтвердила, ее не стали задерживать, а отпустили домой до выяснения всех обстоятельств и вынесения приговора через суд. С места аварии ее забрал отец, а чтобы не попасть в объективы папарацци, она скрыла лицо под накидкой. Дома 43-летнюю маму ждали пятеро детей.