Кэти Прайс попала в серьезную аварию после «бурной» ночи и может оказаться за решеткой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @katieprice
«Забыться» британскую певицу, фотомодель и бизнесвумен Кэти Прайс побудили проблемы на личном и финансовом фронтах. Как сообщает издание The Sun, у нее серьезные проблемы с деньгами, к тому же она серьезно поссорилась с возлюбленным. Теперь ко всем прочим невзгодам добавился и возможный тюремный срок.
Когда полиция прибыла на место аварии, сотрудники отметили неадекватное состояние Прайс, которая она подтвердила. Помимо серьезной дозы алкоголя, Кэти в эту ночь принимала и запрещенные вещества.
Кроме того, у американской звезды была просрочена страховка, и уже ранее она попадала в подобные ситуацию с вождением в нетрезвом виде.
Несмотря на серьезные правонарушения, которые виновница ДТП подтвердила, ее не стали задерживать, а отпустили домой до выяснения всех обстоятельств и вынесения приговора через суд. С места аварии ее забрал отец, а чтобы не попасть в объективы папарацци, она скрыла лицо под накидкой. Дома 43-летнюю маму ждали пятеро детей.
Фото и видео: Instagram