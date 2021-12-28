«Телевидение постарело, звезды тоже»: Лев Лещенко высказался о новогодних «Голубых огоньках»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Ранее бывший гендиректор «Останкино» заявил, что современные программы просто «пародия» на шоу, транслируемые в 80-х.
«Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно», — сказал Эдуард Салагаев.
Лещенко возмутился и ответил, что «голубой огонек» — это бренд.
«Это же рейтинговые программы. Нравится нам это или нет, но телевидение постарело, звезды тоже, хотя и остаются любимы публикой. Очевидно, спрос на «Голубые огоньки» выше, чем на все остальное», — пояснил свою точку зрения артист.
По словам Лещенко, ни звезды, ни аудитория таких программ не молодеет, а у телевизоров «сидят люди, которые и создают рейтинги». Он считает, что «Голубые огоньки» смотрят целыми семьями.
Однако Лещенко отметил, что он совсем не против и новых форматов новогодних телепередач.
Фото: GlobalLookPress