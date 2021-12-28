«Телевидение постарело, звезды тоже»: Лев Лещенко высказался о новогодних «Голубых огоньках»

Лещенко возмутился и ответил, что «голубой огонек» — это бренд.

«Это же рейтинговые программы. Нравится нам это или нет, но телевидение постарело, звезды тоже, хотя и остаются любимы публикой. Очевидно, спрос на «Голубые огоньки» выше, чем на все остальное», — пояснил свою точку зрения артист.

По словам Лещенко, ни звезды, ни аудитория таких программ не молодеет, а у телевизоров «сидят люди, которые и создают рейтинги». Он считает, что «Голубые огоньки» смотрят целыми семьями.

Однако Лещенко отметил, что он совсем не против и новых форматов новогодних телепередач.