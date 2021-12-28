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«Телевидение постарело, звезды тоже»: Лев Лещенко высказался о новогодних «Голубых огоньках»

Народный артист России Лев Лещенко выступил в защиту традиционных «голубых огоньков» в новогодней сетке вещания телеканалов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лев Лещенко на «Песне года»

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Ранее бывший гендиректор «Останкино» заявил, что современные программы просто «пародия» на шоу, транслируемые в 80-х.

«Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно», — сказал Эдуард Салагаев.

Лещенко возмутился и ответил, что «голубой огонек» — это бренд.

«Это же рейтинговые программы. Нравится нам это или нет, но телевидение постарело, звезды тоже, хотя и остаются любимы публикой. Очевидно, спрос на «Голубые огоньки» выше, чем на все остальное», — пояснил свою точку зрения артист.

По словам Лещенко, ни звезды, ни аудитория таких программ не молодеет, а у телевизоров «сидят люди, которые и создают рейтинги». Он считает, что «Голубые огоньки» смотрят целыми семьями.

Однако Лещенко отметил, что он совсем не против и новых форматов новогодних телепередач.

Фото: GlobalLookPress

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