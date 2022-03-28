Телеведущий Валдис Пельш оказался на больничной койке из-за нарушения работы сердца

Валдис Пельш попал в одну из столичных больниц, сообщает «Пятый канал». По имеющейся информации, шоумен пожаловался на дискомфорт в грудной клетке. Сейчас он находится под наблюдением команды врачей в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике.

Напомним, что в 2019 году Валдис перенес операцию на сердце. Ему провели стентирование сосудов. За пару недель до этого он оказался в медучреждении из-за нарушения сердечного ритма. Однако сам телеведущий утверждал, что лег в больницу, чтобы пройти плановое обследование перед экспедицией в Антарктику.

Валдис Пельш известен зрителю по участию в телепередачах «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш». Помимо этого, он является основателем музыкальной группы «Несчастный случай».