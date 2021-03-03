Телеведущая Юлия Барановская назвала единственный способ стать счастливой

Как уточнила звезда, все переживания сразу отражаются на внешности, и это ей не нравится. Она всегда должна хорошо выглядеть, поскольку находится в медийном пространстве. Это вынуждает разбираться с внутренними проблемами, выводить себя из плохого настроения. По ее словам, счастье — это выбор, который человек делает в своей голове.

«И делаю я это достаточно быстро. Плохое настроение — это момент жалости к себе. И зависит только от тебя, как долго ты хочешь себя жалеть», — подчеркнула она. Как считает Барановская, можно быть счастливой и без мужа, так как супружество (как и любой внешний фактор) никогда не гарантирует идеальной жизни.