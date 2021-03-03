Телеведущая Юлия Барановская назвала единственный способ стать счастливой
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Как уточнила звезда, все переживания сразу отражаются на внешности, и это ей не нравится. Она всегда должна хорошо выглядеть, поскольку находится в медийном пространстве. Это вынуждает разбираться с внутренними проблемами, выводить себя из плохого настроения. По ее словам, счастье — это выбор, который человек делает в своей голове.
«И делаю я это достаточно быстро. Плохое настроение — это момент жалости к себе. И зависит только от тебя, как долго ты хочешь себя жалеть», — подчеркнула она. Как считает Барановская, можно быть счастливой и без мужа, так как супружество (как и любой внешний фактор) никогда не гарантирует идеальной жизни.
«Ты можешь быть в самом красивом месте на Земле, с самыми лучшими людьми, в невероятном наряде с шикарным макияжем, но абсолютно несчастной. Потому что каждый человек счастлив внутри себя», — сказала она.
Она ответила на вопрос, боятся ли с ней знакомиться мужчины из-за популярности. Как пишет «Телепрограмма», Юлия уверена, что такие представители сильного пола ей не нужны.
Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин прожили вместе девять лет. В 2013 году спортсмен ушел от жены к новой избраннице — Алисе Казьминой. На тот момент его супруга была беременна третьим ребенком. Предательство мужа стало для телеведущей настоящей трагедией. Девушка признается, что с трудом пережила это время. По ее словам, она чуть не стала зависимой от алкоголя. После расставания с мужем Барановская вернулась с детьми из Великобритании в Россию и начала карьеру на телевидении. Воспитывает троих детей: Артему — 15 лет, Яне — 12, Арсению — восемь лет.
Фото: Instagram/@baranovskaya_tv
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