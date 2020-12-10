Телеведущая увеличила ягодицы в фотошопе и случайно «сломала» лестницу в доме
Фото: instagram.com/chloegshore1
25-летняя звезда опубликовала снимок в Instagram. На кадрах она запечатлена стоящей боком к объективу в платье с тигровым принтом. Фотоссесия проходила в доме, где идут съемки романтической передачи Celebs Go Dating. Девушка решила подправить свои формы в фоторедакторе: она увеличила ягодицы.
«У меня тоже есть выдающиеся формы», — подписала она пост, не догадываясь, что испортила фон. Снимок набрал около 85 тысяч лайков.
Внимательные поклонники заметили, что ровные линии ступеней лестницы искривились — это говорит о том, что Ферри некачественно обработала снимок. «Тебе совершенно не нужно применять фотошоп. Твое тело и так прекрасно!», — решили утешить звезду в комментариях. «Вместе с ягодицами она переломала лестницу», — посмеялись некоторые поклонники.
«Хлои, детка, посмотри на лестницу. Тебе не стоило этого делать», — написали фолловеры. «Там проблемы еще и с дверью», — увидели недостатки на фото. «Да перестаньте вы фотошопить свои тела! Эти кривые линии интерьера сводят меня с ума», — разозлились поклонники.
Фото: Instagram/@chloegshore1
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