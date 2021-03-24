Телеведущая Софико Шеварднадзе впервые стала мамой

О том, что звезда находится в интересном положении, поклонники узнали в конце февраля. Во время беседы в Clubhouse телеведущая призналась, что ждет ребенка, но подробности раскрывать не стала.

Как уточнила Собчак, мальчика родители назвали Андрия. «Имя Андрия. 3,3 килограмма, 52 сантиметра. Поздравляем», — написала Собчак. Поклонники принялись поздравлять звезду в социальных сетях, несмотря на то, что сама Софико не опубликовала ни одной фотографии из роддома. Они пожелали 42-летней ведущей и ее малышу здоровья.