Телеведущая Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
Фото: Instagram/@sofikoshevardnadze
О том, что звезда находится в интересном положении, поклонники узнали в конце февраля. Во время беседы в Clubhouse телеведущая призналась, что ждет ребенка, но подробности раскрывать не стала.
Как уточнила Собчак, мальчика родители назвали Андрия. «Имя Андрия. 3,3 килограмма, 52 сантиметра. Поздравляем», — написала Собчак. Поклонники принялись поздравлять звезду в социальных сетях, несмотря на то, что сама Софико не опубликовала ни одной фотографии из роддома. Они пожелали 42-летней ведущей и ее малышу здоровья.
Журналист всегда скрывала личную жизнь от фанатов, а за несколько часов об известии, что у нее родился сын, даже строила творческие планы. «Набираюсь сил, чтобы совсем скоро начать запись нового сезона "Просто о сложном". Уже были выпуски о культуре, музыке, юморе», — написала она.
Напомним, имя возлюбленного Шеварднадзе до сих пор неизвестно общественности. Софико неоднократно приписывали романы с известными актерами, бизнесменами, но она игнорирует любые слухи.
Фото: Instagram/@sofikoshevardnadze
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