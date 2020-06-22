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Телеведущая Первого канала Марина Ким ждет третьего ребенка

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Марина Ким

Фото: Instagram / @marina_kim_tv

36-летняя популярная ведущая Первого канала Марина Ким совсем скоро станет многодетной матерью.

Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото, сделанное за кулисами премии «Призвание», посвященной Дню медицинского работника. На снимке вместе с директором Первого канала позировала в том числе Марина Ким. Эффектное красное платье телеведущей не смогло скрыть ее округлившийся живот.

«Все по-разному прошли через карантин. Кто-то наел лишние килограммы, кто-то развелся. Я вот выхожу из самоизоляции в интересном положении, о котором обязательно все сообщу. Скоро сами все узнаете. ТВ-сезон еще не закончен, поэтому процитирую Владимира Путина: «А пока работать нужно», — призналась «СтарХиту» Марина.

Напомним, что ведущая программ «Большая игра» и «Доброе утро» на Первом канале Марина Ким растит 6-летнюю дочь Бриану и 3-летнюю Дарину. Кто является отцом детей, неизвестно.

Фото: Instagram

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