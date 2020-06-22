Телеведущая Первого канала Марина Ким ждет третьего ребенка

«Все по-разному прошли через карантин. Кто-то наел лишние килограммы, кто-то развелся. Я вот выхожу из самоизоляции в интересном положении, о котором обязательно все сообщу. Скоро сами все узнаете. ТВ-сезон еще не закончен, поэтому процитирую Владимира Путина: «А пока работать нужно», — призналась «СтарХиту» Марина.

Напомним, что ведущая программ «Большая игра» и «Доброе утро» на Первом канале Марина Ким растит 6-летнюю дочь Бриану и 3-летнюю Дарину. Кто является отцом детей, неизвестно.