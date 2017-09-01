Накануне, 22 сентября, Полина Гагарина стала гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», где рассказала о воспитании своих детей.

Певица во второй раз стала мамой полгода назад, подарив своему мужу Дмитрию Исхакову дочь Мию. По словам Полины, из-за того, что разница в возрасте между дочкой и сыном Андреем десять лет, сейчас она чувствует себя совершенно по-другому в роли матери.

«Вообще все по-другому. Мия на десять лет младше моего сына, и я себя ощущаю совершенно по-другому в роли матери. Это фантастика. Колыбельные поет муж, у него это не очень получается, но он это делает с таким рвением и знает все слова детских песен», - рассказала она.

Как призналась Гагарина, они с супругом готовили сына к тому, что в скором времени у него появится сестра и ему придется стать гораздо самостоятельнее. Андрей в это верить не хотел, да и взрослеть тоже. Спустя два летних месяца певица заметила, что ее сын заметно изменился, стал делать прически, следить за собой.