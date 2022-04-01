Теледоктор Елена Малышева рискует лишиться почти 7 миллионов рублей

Истцом в этом деле выступит фирма «Корона Фуд», которая осуществляла поставки продуктов питания для создания диетических рационов клиентам Малышевой. По непонятной причине компания расторгла договор с поставщиком в досрочном порядке.

«Корона Фуд» намерена взыскать с Елены Малышевой 6 626 998 рублей. Иск был подан в Арбитражный суд Московской области еще в августе прошлого года. Изначально суд отказал компании в иске, однако, организация подала апелляцию. Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 12 апреля, сообщает Starhit

Сама Елена пока не давала никаких комментариев по поводу скандального дела. К слову, она находится в столице, хотя в Сети активно распространялась информация об ее отъезде в США. В Штатах у телеведущей проживают оба сына. В своем Telegram-канале она рассказывает, как весело проводит время в Москве. Например, недавно Елена посетила театр.