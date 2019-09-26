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«Тебе»: Светлана Лобода заинтриговала фанатов смелым фото в белье и леопардовом топе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода

Фото: Instagram

Кому артистка посвятила фотосессию, она не рассказала.

25 сентября в эфир вышла программа «Осторожно, Собчак!», героиней которой стала Светлана Лобода. Ведущая не смогла обойти стороной вопрос личной жизни певицы, однако та увиливала от прямых ответов.

И когда Собчак спросила об отношениях Светланы Лободы с лидером Rammstein 56-летним Тиллем Линдеманном, певица лишь отметила, что влюблена, а он офигенный.

А день спустя в Instagram Светланы появилась фотография, на которой она позирует в белье и в леопардовом топе. Снимок Лобода многозначительно подписала «Тебе», сопроводив подпись рисунком волка.

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🐺Тебе

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

«Нервомотина», «Очень очень красивая и милая обожаю тебя», «Самая классная. Просто нет слов. Люблю», «Шикарная», «Кошка», «И кто же этот таинственный незнакомец», «Тебе -это Тиллю», «хмм, я догадываюсь, кто именно этот волк)», «Свет уже все знают , кто скрывается под этим волком. можете уже прямо писать», - отметили поклонники певицы (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Поклонники подозревают, что именно Тилль Линдеманн отец младшей дочери Светланы Лободы Тильды. Но они оба хранят тайну. Лишь однажды Лобода отметила, что не может ничего рассказывать и комментировать, так как у нее контракт. Но какой именно – промолчала.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, East News, Getty Images

Видео: Ксения Собчак

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