«Тебе»: Светлана Лобода заинтриговала фанатов смелым фото в белье и леопардовом топе

И когда Собчак спросила об отношениях Светланы Лободы с лидером Rammstein 56-летним Тиллем Линдеманном, певица лишь отметила, что влюблена, а он офигенный.

А день спустя в Instagram Светланы появилась фотография, на которой она позирует в белье и в леопардовом топе. Снимок Лобода многозначительно подписала «Тебе», сопроводив подпись рисунком волка.