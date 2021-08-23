Театр Ермоловой подал в суд на уволенных актеров: «Это вышло за рамки цивилизованного диалога»
Театр Ермоловой заявил, что подаст в суд на актеров, которые были уволены, после их обращения к президенту России Владимиру Путину. Те заявили, что потеряли работу незаконно, и потребовали проверить действия бывшего директора, Олега Меньшикова.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации», – сообщили представители администрации театра «Интерфаксу».
Ранее из театра были уволены 22 сотрудника. Потом стала «оптимизация ресурсов на фоне пандемии». Среди них есть и те, кто проработал в театре Ермоловой несколько десятков лет.
Кроме того, актриса Мария Бортник заявила, что ее уволили незаконно и лишили заслуг, когда она вернулась из декрета. Актеры заявили, что Меньшиков просто уволил неугодных артистов, и обратились к Путину.
Накануне стало известно, что Олег Меньшиков более не очень занимает пост директора, но остается художественным руководителем.
Фото: Global Look press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!