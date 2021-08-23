Театр Ермоловой подал в суд на уволенных актеров: «Это вышло за рамки цивилизованного диалога»

«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации», – сообщили представители администрации театра «Интерфаксу».

Ранее из театра были уволены 22 сотрудника. Потом стала «оптимизация ресурсов на фоне пандемии». Среди них есть и те, кто проработал в театре Ермоловой несколько десятков лет.