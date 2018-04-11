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«Таю как мороженое от умиления»: Сати Казанова показала очень красивое видео со свадьбы

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Стефано Тиоццо и Сати Казанова
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Певица Сати Казанова решила опубликовать короткую версию видеоролика, сделанного на ее свадьбе с итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

Сати Казанова впервые вышла замуж в прошлом году, но до сих пор продолжает выкладывать «атмосферные» снимки и видео с обоих свадеб — одну пара сыграла в Кабардино-Балкарии, другую в Италии.

Ролик с первой церемонии на своей родине Сати уже показывала — настал черед итальянской свадьбы. Девушка и ее возлюбленный выглядят невероятно взволнованными, но при этом очень счастливыми и красивыми.

«Мы со Сте много веселились, когда сочиняли клятвенно речь друг другу — для импровизированной церемонии, где представителя закона, играл мой деверь Кристиано (Кстати читали мы эти клятвы на итальянском языке) Я помню, что я обещала быть бережливой, менее экстравагантной и не быть транжирой и беречь семейный бюджет... А Стэфано обещал, что каждый раз он будет освобождать меня от этого обещания, видя что теряю сознание от того или иного платья или пары туфель. Конечно были и обещания и без юмора, от которых у нас самих наворачивались слезы... Как здорово, что мы прошли этот свадебный марафон, и что у нас осталось так много памяти!» — рассказала Казанова фолловерам (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).

Фото: Instagram

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