«Таю как мороженое от умиления»: Сати Казанова показала очень красивое видео со свадьбы

Сати Казанова впервые вышла замуж в прошлом году, но до сих пор продолжает выкладывать «атмосферные» снимки и видео с обоих свадеб — одну пара сыграла в Кабардино-Балкарии, другую в Италии.

Ролик с первой церемонии на своей родине Сати уже показывала — настал черед итальянской свадьбы. Девушка и ее возлюбленный выглядят невероятно взволнованными, но при этом очень счастливыми и красивыми.