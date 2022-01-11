Татьяну Тарасову вновь госпитализировали

В декабре 74-летняя тренер дважды попадала в больницу. Татьяна Тарасова не смогла присутствовать на записи двух финальных эпизодов шоу «Ледниковый период». В финале ее место в жюри занял Филипп Киркоров. Выписали Тарасову из больницы только 22 декабря, Новый год она смогла отметить дома.

Генеральный продюсер шоу фигурист Илья Авербух после финала «Ледникового периода» навещал Татьяну Анатольевну в больнице. Спортсмен очень обеспокоен ее состоянием. «С Татьяной Анатольевной Тарасовой постоянно на связи. Как только завершились съемки «Ледникового периода», я поехал к ней в больницу, был с ней, рассказывал ей о происходящем на шоу. Сейчас ее состояние стабильно хорошее», — рассказывал журналу StarHit Авербух.

В ночь после Рождества Тарасова также обращалась за помощью к медикам. Тренер вызвала домой скорую, пожаловавшись на боли в животе. Тогда ее госпитализировать не стали, оказав помощь на месте.