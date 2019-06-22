Татьяну Навку в золотом платье сравнили с Витасом

Не все оценили образ спортсменки и сравнили ее с роботом и певцом Витасом: «Как Витас», «Платье вам не идет», «Робот Вертер (персонаж фильма «Гостья из будущего - прим.ред.) играет на барабане», «Как инопланетянка». Однако многие впришли в восторг от этой фотографии: «Какое платье шикарное!!!», «Какая Вы здесь настоящая», «Платье - огонь!!!», «Очень искренняя радость, неподдельная», «Золотая рыбка», «Цвет настроения - диско!!!».