Татьяну Навку в золотом платье сравнили с Витасом

Татьяна Навка поделилась с Instagram-подписчиками своим фото в непривычном образе — фигуристка позирует в золотистом платье-футляре за барабанной установкой: «Когда настроение делает вечер потрясающим!!!».
Не все оценили образ спортсменки и сравнили ее с роботом и певцом Витасом: «Как Витас», «Платье вам не идет», «Робот Вертер (персонаж фильма «Гостья из будущего - прим.ред.) играет на барабане», «Как инопланетянка». Однако многие впришли в восторг от этой фотографии: «Какое платье шикарное!!!», «Какая Вы здесь настоящая», «Платье - огонь!!!», «Очень искренняя радость, неподдельная», «Золотая рыбка», «Цвет настроения - диско!!!».
А вам нравится такой образ Татьяны Навки?
Больше о Татьяне Навке вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube, Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!