Татьяне Навке – 46 лет: как известной фигуристке удается так молодо выглядеть

Главный рецепт по сохранению молодости от Татьяны Навки – здоровый образ жизни. По мнению фигуристки, чтобы оставаться красивой долгие годы, надо быть здоровой, а для этого стоит правильно питаться и исключить вредные привычки. Необходимо забыть о курении и важно ежедневно употреблять много клетчатки, которой богаты овощи. Полезны также нежирные молочные продукты, мясо и рыба. Сбалансированное и регулярные приемы пищи благоприятно скажутся не только на фигуре, но и на коже. А для дополнительного эффекта и придания блеска лицу, чемпионка использует мягкий скраб и не забывает ежедневно очищать кожу от макияжа и загрязнений

Кроме того, Навка следит за водным балансом в организме и выпивает около 1,5 литра жидкости в день. Вода запускает обменные процессы в организме и тем самым помогает похудеть.

Стройность Татьяна сохраняет при помощи целого комплекса мер, среди которых:

питание

уход

спорт

массажи

поход в баню

полноценный сон

Баня вообще любимое средство для сохранения молодости у фигуристки. По ее словам, она посещает ее минимум раз в неделю, так как это помогает ей расслабиться, зарядиться энергией и комплексно оздоровиться.

Навка – блондинка, и хотя экспериментировала с цветом волос, но именно светлый вариант ей ближе всего по духу. Однако из-за постоянного осветления ее шевелюра нуждается в постоянных восстановительных процедурах. Помогают ей в этом маски, как профессиональные, так и из натуральных масел.

Но самый главный секрет красоты фигуристки – это любовь родных и близких и при этом безусловное принятие себя. Татьяна всем рекомендует научиться уважать свое тело и относиться к нему бережно и с заботой. Если вы уверены в себе и чувствуете себя на все 100%, и другие будут вас воспринимать схожим образом.