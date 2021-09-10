Татьяна Волосожар впервые показала лицо маленького сына — милое фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @fire_bird
Татьяна Волосожар и ее супруг Максим Траньков во второй раз стали родителями минувшей весной. На свет появился их маленький сын, которого назвали Теодором. Гордые родители уже не раз публиковали снимки малыша, но до этого никогда не показывали лица.
«Мы долго не показывали Тео. Будто не хотелось его ни с кем делить. Но время бежит, наш мальчик растет. Мне захотелось, чтобы вы все-таки увидели его самую первую в жизни фотосессию. Для каждой мамы ее ребенок самый потрясающий и особенный, но разве Теодор не прекрасен? Могу любоваться на него часами», — трогательно подписала фигуристка публикацию с детскими фотографиями.
Фотографии мальчика умилили поклонников — они заметили, что он настоящая копия своей мамы, хотя нашлись и те, кто решил, что Теодор больше похож на своего отца.
Стоит отметить, что свою беременность Татьяна тоже старалась скрывать как можно дольше.
«Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021 года. И заранее спасибо всем за поздравления. Обнимаем вас, теперь уже вчетвером», — рассказывала фигуристка.
У пары есть и старший ребенок — четырехлетняя дочь Анжелика. Девочка, по словам родителей, была в восторге от того, что стала сестрой, и очень помогает родителям с малышом.
Кстати, девочка уже пошла по стопам родителей и активно занимается фигурным катанием — в этом году она уже успела принять участие в своих первых соревнованиях.
Фото: Instagram Татьяны Волосожар, Global Look Press