Татьяна Волосожар впервые показала лицо маленького сына — милое фото

Татьяна Волосожар и ее супруг Максим Траньков во второй раз стали родителями минувшей весной. На свет появился их маленький сын, которого назвали Теодором. Гордые родители уже не раз публиковали снимки малыша, но до этого никогда не показывали лица.

«Мы долго не показывали Тео. Будто не хотелось его ни с кем делить. Но время бежит, наш мальчик растет. Мне захотелось, чтобы вы все-таки увидели его самую первую в жизни фотосессию. Для каждой мамы ее ребенок самый потрясающий и особенный, но разве Теодор не прекрасен? Могу любоваться на него часами», — трогательно подписала фигуристка публикацию с детскими фотографиями.