Екатерина Одинцова и Елена Смирнова представили звездным гостям свой новый Instagram-проект Ageless club.

Презентацию Ageless Club посетили Андрей Малахов, Юлия Барановская, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Алина Крюкова, Анна Шатилова, Руслан и Елена Нигматуллины, Мария Бутырская, Елена Старостина, Яна Лапутина и многие другие. Гости смогли задать вопросы владельцам лучших anti-age-клиник России и экспертам в области омоложения, а также поделились своими секретами молодости и красоты.

«Мы создали проект для женщин, которые хотят быть молодыми и активными всю жизнь и для которых важно выбирать для себя все передовое и в то же время надежное, безопасное, проверенное экспертами, которым они доверяют. Мы накопили огромный багаж знаний и опыта, общаясь с лучшими специалистами. И теперь наша миссия — помочь другим людям получить доступ к самой объективной информации о красивой жизни вне возраста. А наши звездные эксперты помогут нам личным примером и собственным мотивирующим опытом», — рассказала о миссии проекта Екатерина Одинцова.