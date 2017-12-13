Татьяна Веденеева, Юлия Барановская и Екатерина Одинцова раскрыли секреты вечной молодости
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Екатерина Одинцова и Елена Смирнова представили звездным гостям свой новый Instagram-проект Ageless club.
Презентацию Ageless Club посетили Андрей Малахов, Юлия Барановская, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Алина Крюкова, Анна Шатилова, Руслан и Елена Нигматуллины, Мария Бутырская, Елена Старостина, Яна Лапутина и многие другие. Гости смогли задать вопросы владельцам лучших anti-age-клиник России и экспертам в области омоложения, а также поделились своими секретами молодости и красоты.
«Мы создали проект для женщин, которые хотят быть молодыми и активными всю жизнь и для которых важно выбирать для себя все передовое и в то же время надежное, безопасное, проверенное экспертами, которым они доверяют. Мы накопили огромный багаж знаний и опыта, общаясь с лучшими специалистами. И теперь наша миссия — помочь другим людям получить доступ к самой объективной информации о красивой жизни вне возраста. А наши звездные эксперты помогут нам личным примером и собственным мотивирующим опытом», — рассказала о миссии проекта Екатерина Одинцова.
Елена Смирнова: «Мы взяли для себя очень широкий спектр тем: питание для молодости, скрининг здоровья, гормонального, репродуктивного, психологического, биологический возраст человека, процедуры и операции, косметические средства, реально замедляющие старение, фитнес, ageless отдых и многое другое. С нами настоящая армия знающих по этой теме многое российских звезд и экспертов. Вступайте в Ageless Club, и мы подарим вам новый мир!»
Фото: пресс-служба