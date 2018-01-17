Телеведущая вспомнила о сложном периоде в своей жизни.

Знаменитая диктор Татьяна Веденеева стала героиней нового выпуска программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым. Актриса рассказала о разводе с супругом Юрием Бегаловым спустя 15 лет брака. «Банальная история. Другая женщина, ребенок. Мне это не понравилось. Я знаю, что большинство женщин считают, что это неумно. Что надо закрывать глаза и продолжать жизнь, сохранять семью. Для кого-то это нормально. А для меня, для человека достаточно эмоционального, это ненормально», — вспомнила Татьяна.

Дмитрий, сын Веденеевой от первого брака, поддержал маму в создавшейся ситуации: «Мы с ним никогда ничего не обсуждали, но всегда интуитивно чувствовал, был рядом. После всех моих съемок мог позвонить и сказать: «Пойдем в бар». И вот я со своим взрослым сыном шла в бар».