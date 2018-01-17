Татьяна Веденеева рассказала о болезненном расставании с супругом
Знаменитая диктор Татьяна Веденеева стала героиней нового выпуска программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым. Актриса рассказала о разводе с супругом Юрием Бегаловым спустя 15 лет брака. «Банальная история. Другая женщина, ребенок. Мне это не понравилось. Я знаю, что большинство женщин считают, что это неумно. Что надо закрывать глаза и продолжать жизнь, сохранять семью. Для кого-то это нормально. А для меня, для человека достаточно эмоционального, это ненормально», — вспомнила Татьяна.
Дмитрий, сын Веденеевой от первого брака, поддержал маму в создавшейся ситуации: «Мы с ним никогда ничего не обсуждали, но всегда интуитивно чувствовал, был рядом. После всех моих съемок мог позвонить и сказать: «Пойдем в бар». И вот я со своим взрослым сыном шла в бар».
Первый брак Татьяны с художником, чьи мозаики висят в резиденции патриарха, разрушился из-за пагубного пристрастия супруга телеведущей к алкоголю. С бизнесменом Юрием Бегаловым Веденеева познакомилась в начале 90-х годов, а в 1993 году узаконила отношения. В начале романа предприниматель поставил условие: Татьяна оставляет работу, переезжает во Францию и занимается домом.
После болезненного расставания с мужем диктор и любимица телезрителей вернулась в Россию, снова пришла на телевидение. Не так давно Веденеева приобрела квартиру в Москве, где сейчас заканчивает ремонт. По признанию знаменитости, она не исключает новые отношения, однако считает, что мужчины боятся успешных и независимых женщин.
Фото: globallookpress