Татьяна Васильева рассказала о состоянии Елены Сафоновой после серьезного ДТП
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Фото: @tatyana_vasileva_official/Instagram
«У нее переломаны ребра и сломана рука. Я еще слышала, что ноги пострадали, колени. Это очень серьезно, если, конечно, это так. Никто не может быть к этому готов», — рассказала актриса в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Сколько еще времени актриса пробудет в больнице пока не понятно.
Звезда также отметила, что постоянно находится на связи с сыном Елены Иваном и благодарит его за то, что он «не послал» Татьяну, когда она звонила узнать о состоянии 65-летней Сафоновой.
Напомним, что звезда фильма «Зимняя вишня» столкнулась с автомобилем BMW, когда ехала по проспекту Мира в Москве. Удар был достаточно сильным и машина актрисы оказалась сильно повреждена. За рулем протараневшей автомобиль Елены BMW находилась 21-летняя Маргарита Рафальская, которая не раз была оштрафована за нарушение скоростного режима.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press