Татьяна Васильева рассказала о состоянии Елены Сафоновой после серьезного ДТП

«У нее переломаны ребра и сломана рука. Я еще слышала, что ноги пострадали, колени. Это очень серьезно, если, конечно, это так. Никто не может быть к этому готов», — рассказала актриса в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сколько еще времени актриса пробудет в больнице пока не понятно.