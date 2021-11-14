passion.ru
1 мин.

Татьяна Васильева рассказала о состоянии Елены Сафоновой после серьезного ДТП

10 ноября актриса Елена Сафонова попала в автомобильную аварию на проспекте Мира в Москве. На данный момент здоровью артистки ничего не угрожает, но ее состояние остается тяжелым. Коллега и подруга Сафоновой Татьяна Васильева подробно рассказала о ее состоянии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Татьяна Васильева

Фото: @tatyana_vasileva_official/Instagram

«У нее переломаны ребра и сломана рука. Я еще слышала, что ноги пострадали, колени. Это очень серьезно, если, конечно, это так. Никто не может быть к этому готов», — рассказала актриса в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сколько еще времени актриса пробудет в больнице пока не понятно.

Отрывок из «Зимней вишни»

Звезда также отметила, что постоянно находится на связи с сыном Елены Иваном и благодарит его за то, что он «не послал» Татьяну, когда она звонила узнать о состоянии 65-летней Сафоновой.

Напомним, что звезда фильма «Зимняя вишня» столкнулась с автомобилем BMW, когда ехала по проспекту Мира в Москве. Удар был достаточно сильным и машина актрисы оказалась сильно повреждена. За рулем протараневшей автомобиль Елены BMW находилась 21-летняя Маргарита Рафальская, которая не раз была оштрафована за нарушение скоростного режима.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят